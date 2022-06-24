Брянская бросила Авдеева после ночи любви и жёстко над ним посмеялась

Вадим Карасев

Как оказалось, Анна Брянская резко передумала возвращаться на телестройку. В это же время Алексей Адеев начал активно всем рассказывать, что он по-прежнему любит Аню и девушка явно отвечает ему взаимностью. Кроме того, он делился их совместным решением вернуться на проект, однако Брянская протрезвела после праздника и сообщила, что совершенно не помнит, о чем они там договаривались. Если верить Адееву, то они действительно собирались построить отношения на Дом-2. Но девушка решила жёстко посмеяться над Лешей и бросила его сразу же после ночи любви. Как оказалось, Аня сейчас не свободна.Естественно, парень в шоке. Он заявил, что больше никогда не поверит этой девушке и не станет за ней ухаживать. Адеев искренне обманут и оскорблён её отговорками. После завершения дня рождения все начали звонить девушке и поздравлять её с возвращением на Дом-2, однако она сообщила, что это полный бред, она состоит в отношениях и у неё все просто великолепно.Парню такой троллинг со стороны Брянской пришёлся не по душе. Ещё и коллеги стали более активно троллить «старичка». Ведущие тоже не остались в стороне. Интересно, какова вероятность, что Аня вернётся на проект, просто не к Лёше?