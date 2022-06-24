Бывшая жена Александра Кержакова заявила о насилии чиновника

Экс-супруга Александра Кержакова, Милана рассказала о том, что позволяют сильные мира сего. Милана Тюльпанова рассказала о страшном эпизоде её жизни, который ей пришлось пережить. Как оказалось, в разгар скандального развода с Александром Кержаковым она стала жертвой насилия со стороны чиновника. Как известно, футболист после разрыва пытался отобрать у экс-супруги ребенка, обвиняя мать в неадекватном поведении и зависимости. Потеряв отца, Милана чувствовала себя беззащитной в борьбе с озверевшим Кержаковым и искала помощь со стороны влиятельных людей. Через знакомых она вышла на авторитета, который пообещал ей решить все вопросы с её бывшим мужем.Милана рассказала, что её пригласили на приватную встречу с чиновником в ресторан, где случилось страшное. Выставив охрану у входа и закрыв камеры внутри помещения, он воспользовался Тюльпановой. Милана долго не решалась публично рассказать о случившемся. «Это не друг семьи, через знакомых меня с ним свели. Он пригласил меня на встречу в Москве, в ресторане конвой из охраны стоял. В отдельную комнату к нему зашла, мы начали разговаривать, потом смотрю, он закрыл дверь, потом что-то накинул на камеру… Вот такая была ситуация», — призналась Милана. Имени своего обидчика Тюльпанова не назвала, так как боится за свою безопасность. После инцидента в ресторане, кстати, экс-супруга Кержакова стала много времени посвящать поддержке других девушек с похожим жизненным опытом. На днях о пережитом насилии рассказала и Анастасия Решетова. Она призналась, что её бывший возлюбленный систематически поднимал на неё руку.