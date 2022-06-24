Cбербанк предлагает ипотеку с господдержкой со ставкой 6,7% годовых

Сбер снизил ставку по ипотеке с господдержкой* в соответствии с предложением президента РФ Владимира Путина выдавать льготную ипотеку по ставке 7% годовых, озвученным на Петербургском международном экономическом форуме. Теперь минимальная ставка по данной программе в Сбере на приобретение жилья на первичном рынке составляет 6,7% годовых: она доступна при использовании сервиса электронной регистрации сделки от Домклик, а также страховании жизни и здоровья заёмщика, сообщает пресс-служба Байкальского банка Сбербанка.

Также банк снизил ставку на строительство жилого дома** в рамках программы с господдержкой на 2 процентных пункта – теперь она составляет 6,3% годовых при подключении услуги страхования жизни и здоровья. Строительство дома возможно как по договору подряда, так и своими силами – банк не ограничивает клиента в выборе.

Программа «Господдержка» очень популярна у клиентов Сбера. По данным Домклик, за январь-май 2022 года по ней выдано 53,6 тысячи кредитов на общую сумму 138,8 миллиарда рублей. В пятёрку регионов-лидеров по объёму выдачи по программе вошли Москва (16,6 миллиарда рублей), Санкт-Петербург (14,4 миллиарда рублей), Московская область (9,6 миллиарда рублей), Свердловская область (8 миллиардов рублей) и Краснодарский край (5,8 миллиарда рублей). Подать заявку на ипотеку с господдержкой по сниженной ставке можно онлайн на Домклик.

ПАО Сбербанк

Подробно

* Условия кредитования

Приобретение готового жилого дома или строительство индивидуального жилого дома от юридического лица или ИП. Приобретение строящегося жилья или жилья в готовой новостройке у юридического лица; Срок завершения строительства не ограничен условиями программы; Документы по кредитуемому объекту недвижимости можно предоставить в течение 90 календарных дней с даты принятия решения Банком о выдаче кредита; Расчеты через Сервис безопасных расчетов; Период действия программы. Заключение кредитных договоров – до 31.12.2022. Валюта кредита Рубли РФ Мин. сумма кредита 300 тыс ₽ Макс. сумма кредита: 12 млн ₽ в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и 6 млн ₽ в других регионах. Срок кредита до 30 лет Первоначальный взнос от 15% Комиссия за выдачу кредита отсутствует Обеспечение по кредиту Для готового жилья: Залог кредитуемого объекта До оформления залога нужно оформить залог иного объекта недвижимости или поручительство физических лиц Для строящегося жилья: Залог прав требования на строящийся объект До оформления залога нужно оформить залог иного объекта недвижимости или поручительство физических лиц Для строительства жилого дома: На период строительства — залог иного объекта недвижимости и/или поручительство физических(ого) лиц(а) После окончания строительства — залог жилого дома Страхование Обязательное страхование передаваемого в залог имущества от рисков утраты/гибели, повреждения в пользу Банка на весь срок действия кредитного договора. География Вся РФ

** Условия кредитования Валюта кредита Рубли РФ Мин. сумма кредита 300 000 Макс. сумма кредита Не должна превышать меньшую из величин: - 75% стоимости строительства кредитуемого объекта недвижимости/75% стоимости строительства кредитуемого объекта недвижимости и договорной стоимости земельного участка (при одновременном приобретении земельного участка); - 75% оценочной стоимости кредитуемого или иного оформляемого в залог жилого помещения. Срок кредита до 30 лет Первоначальный взнос

от 25% (от 30% для клиентов, не предоставивших подтверждение дохода и занятости) Комиссия за выдачу кредита отсутствует Обеспечение по кредиту Залог кредитуемого или иного жилого помещения. На период до оформления в залог кредитуемого жилого помещения необходимо предоставить иные формы обеспечения (поручительство физических лиц, залог иного жилого помещения). В случае оформления в обеспечение по кредиту залога жилого дома / его части(доли) требуется оформление залога земельного участка или залога права аренды на земельный участок, на котором находится данный дом. Страхование Обязательное страхование передаваемого в залог имущества (за исключением земельного участка) от рисков утраты/гибели, повреждения в пользу Банка на весь срок действия кредитного договора. Требования к заемщикам Возраст на момент предоставления кредита не менее 21 года Возраст на момент возврата кредита по договору 75 лет* Стаж работы От 3-х месяцев на нынешнем месте работы. Привлечение созаемщиков Созаемщиками по кредиту может выступать не более 3-х физических лиц, доход которых учитывается при расчете максимального размера кредита. Требования к Созаемщику(кам) аналогичны требованиям, предъявляемым к Заемщику. Супруг(а) Титульного созаемщика является созаемщиком в обязательном порядке вне зависимости от его(ее) платежеспособности и возраста. Супруг(а) Титульного созаемщика не включается в состав Созаемщиков только в случаях: наличия действующего брачного договора, устанавливающего режим раздельной собственности на имущество супругов, в том числе в отношении недвижимости наличия нотариального согласия супруга(и) на заключение кредитного договора, отсутствия у супруга(и) Титульного созаемщика гражданства Российской Федерации. Гражданство Российская Федерация Комиссия за выдачу кредита отсутствует Обеспечение по кредиту Залог кредитуемого или иного жилого помещения. На период до оформления в залог кредитуемого жилого помещения необходимо предоставить иные формы обеспечения (поручительство физических лиц, залог иного жилого помещения). В случае оформления в обеспечение по кредиту залога жилого дома / его части(доли) требуется оформление залога земельного участка или залога права аренды на земельный участок, на котором находится данный дом. Страхование Обязательное страхование передаваемого в залог имущества (за исключением земельного участка) от рисков утраты/гибели, повреждения в пользу Банка на весь срок действия кредитного договора.

* Срок возврата кредита полностью приходится на трудоспособный или пенсионный возраст заемщика/каждого из платежеспособных созаемщиков.

