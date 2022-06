Цена токена Polygon выросла почти на 25% за сутки

Курс нативного токена Ethereum-решения второго уровня Polygon (MATIC) за 24 часа вырос на 24,9%, согласно CoinGecko.

Данные: CoinGecko.

Актив торгуется около $0,5. Это приблизительно на 82% ниже максимума, зафиксированного в декабре 2021 года — $2,88.

Резкий суточный рост произошел на фоне запуска командой проекта новой системы идентификации участников ДАО — Polygon ID.

В решении использована технология доказательства с нулевым разглашением, которая позволяет избежать передачи персональных данных.

Аналитики Santiment отметили, что за последние шесть недель совокупные активы китов MATIC (пользователи с балансами от 10 000 до 10 млн токенов) выросли на 8,7%.

🦈🐳 $MATIC sharks and whales have been in a pretty big accumulation trend for about six weeks. The tiers of holders ranging from 10k to 10m coins held have collectively added 8.7% more to their bags in this timespan. 📈 https://t.co/oasCn72rxt pic.twitter.com/lm4au2fWkn