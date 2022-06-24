Clarity Boost теперь доступна всем игрокам в Microsoft Edge





В ноябре прошлого года Microsoft представила функцию Clarity Boost. Она позволяет повысить качество изображения в играх, запущенных через Xbox Cloud Gaming в браузере Microsoft Edge. Как говорила в рамках анонса функции компания Microsoft, функция Clarity Boost использует набор улучшений масштабирования на стороне клиента для улучшения визуального качества видеопотока.

Функция Clarity Boost на протяжении нескольких месяцев тестировалась, сначала она была доступна только в Microsoft Edge Canary, потом в Microsoft Edge Dev. Теперь же Clarity Boost доступна всем игрокам в браузере Microsoft Edge на Windows 10 и Windows 11.





Напомним, что через браузер на любом устройстве можно запускать, при помощи облачного сервиса Xbox Cloud Gaming, игры из подписки Game Pass Ultimate, плюс Fortnite даже без подписки.