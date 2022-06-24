Coinbase запустит нанофьючерсы на биткоин
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Coinbase запустит нанофьючерсы на биткоин

Coinbase запустит нанофьючерсы на биткоин


27 июня Coinbase запустит нанофьючерсы на первую криптовалюту. Для одобрения CFTC биткоин-биржа предоставит торговлю инструментом через брокеров.


Контракты с тикером BIT запустит Coinbase Derivatives (ранее FairX).


Фьючерс с расчетами в долларах США эквивалентен 1/100 от стоимости первой криптовалюты.


Доступ к криптодеривативу получат клиенты EdgeClear, Ironbeam, NinjaTrader, Optimus Futures, Stage 5 и Tradovate, ABN AMRO, ADMIS, Advantage Futures, ED & F Man, Ironbeam и Wedbush.


В Coinbase подчеркнули, что в будущем рассчитывают получить лицензию фьючерсного посредника (Futures Commission Merchant, FCM). Это позволит предложить BIT клиентам напрямую.


Напомним, в марте 2022 года Coinbase представила планы по развитию связанного с деривативами подразделения.


Ранее биткоин-биржа анонсировала закрытие платформы Coinbase Pro для профессиональных трейдеров.


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# Экономика coinbase, биткоин, фьючерсы, новости
По материалам: ForkLog

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