Coinbase запустит нанофьючерсы на биткоин

27 июня Coinbase запустит нанофьючерсы на первую криптовалюту. Для одобрения CFTC биткоин-биржа предоставит торговлю инструментом через брокеров.

Контракты с тикером BIT запустит Coinbase Derivatives (ранее FairX).

Фьючерс с расчетами в долларах США эквивалентен 1/100 от стоимости первой криптовалюты.

Доступ к криптодеривативу получат клиенты EdgeClear, Ironbeam, NinjaTrader, Optimus Futures, Stage 5 и Tradovate, ABN AMRO, ADMIS, Advantage Futures, ED & F Man, Ironbeam и Wedbush.

В Coinbase подчеркнули, что в будущем рассчитывают получить лицензию фьючерсного посредника (Futures Commission Merchant, FCM). Это позволит предложить BIT клиентам напрямую.

Напомним, в марте 2022 года Coinbase представила планы по развитию связанного с деривативами подразделения.

Ранее биткоин-биржа анонсировала закрытие платформы Coinbase Pro для профессиональных трейдеров.

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