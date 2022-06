ДАО Everscale высказалось против продолжения выплат более 30 партнерам и основателям

В Ever DAO прошло несколько циклов голосований о продолжении заключенных ранее партнерств. Кроме того, участникам ДАО предложили решить, продолжать ли выплаты из казны проекта членам «управляющего совета» (Governance).

По каждому «кандидату» проходило отдельное голосование, всего их состоялось более чем 60. Свыше 50% голосов «за» сообщество Everscale отдало в 28 случаях. Ниже представлен их список.

Члены управляющего совета

Simplex. Один из крупнейших сервисов, предоставляющих для бизнеса услуги обработки платежей в криптовалютах.

EverX. Ключевой разработчик технической инфраструктуры проекта, создатель операционной системы Ever OS и клиента ноды для Everscale на языке Rust.

Kuna. Украинская биржа криптовалют, основанная Михаилом Чобаняном в 2016 году. По данным CoinMarketCap, на платформе торгуются 36 криптовалют.

Broxus. Один из ключевых разработчиков экосистемы Everscale. Развивает направление DeFi.

Анатолий Каплан. Основатель ForkLog.

Minergate. Профессиональный валидатор, один из крупнейших поставщиков ликвидности в приложениях Everscale.

=nil; Foundation. Разработчик инфраструктурных решений для Everscale, аудитор смарт-контрактов DeFi-приложений.

BR Capital. Ведущий валидатор блокчейна Everscale, инвестор EverX.

Warp Capital. Активный участник Everscale DeFi Alliance и один из организаторов программы грантов.

Everstake. Валидатор и популярный сервис для стейкинга различных криптовалют.

GDA Capital. Финансованя компания, которая помогла привлечь в Everscale нескольких крупных инвесторов и партнеров.

GrandBazar. Создатель NFT-маркетплейсов на блокчейне Everscale, таких как GrandBazar, Chess NFT и Third Place.

MTX. Член Everscale DeFi Alliance, поддерживает работу Rust-нод и обслуживает крупные приложения сети, такие как FlatQube.

Moon Team. Команда, которая занимается продвижением приложений на Everscale в Юго-Восточной Азии.

Также в составе Governance остались комьюнити из Вьетнама и Южной Кореи.

Партнеры

PokerTON. Платформа для онлайн-игры в покер, использующая в качестве внутренней валюты монету Everscale (EVER). Проводит регулярные турниры и конкурсы.

Itez. Регулируемый сервис по покупке криптовалют с карт Visa и Mastercard. Поддерживает более 30 национальных валют, включая доллар США, евро, рубль и тенге.

Galaxy Online. GameFi-проект, развивающий онлайн-игру про космические путешествия и освоение планет. Поддерживает несколько криптовалют, в том числе Everscale.

Changelly. Международный криптофиатный обменник и торговая платформа.

HackerNoon. Популярная платформа экспертных блогов на темы, связанные с технологиями, в том числе блокчейном и криптовалютами.

Grupovina. Сербская компания, которая управляет сайтом по продаже купонов для различных товаров и услуг.

Pi Union. Развивает криптофиатную экосистему для стран Европы: финансовое приложение с возможностью выпуска карты и обмена фиатных валют на цифровые. Выпускает стейблкоин, привязанный к евро.

DeFi Alliance. Объединение компаний и команд, занимающихся разработкой приложений в сфере децентрализованных финансов на Everscale.

Combot — крупнейшая платформа для управления ботами и аналитики сообществ в Telegram. Поддерживает EVER в качестве средства оплаты.

AdGram. Популярный сервис для автоматизации рекламы в Telegram.

Click2Money. Партнерская CPA-сеть в сфере финансов, беттинга и гемблинга.

Freewallet. Некастодиальный кошелек с поддержкой большого числа криптоактивов.

Ранее торги нативной монетой EVER начались на биржах Huobi и KuCoin. Ever DAO запустили в марте 2022 года. Для голосований в нем используется монета EVER.