Dead Cells теперь пройти гораздо проще, в игру добавили Assist Mode

Вадим Карасев





Не все игроки могли справиться со сложным экшен-рогаликом Dead Cells, и от игрового сообщества был запрос сделать проект чуть проще для тех, кто хочет все же его пройти, но не может этого сделать. Разработчики услышали игроков, выпустив сегодня для Dead Cells обновление под номером 29, оно включает в себя Assist Mode.

Новый Assist Mode позволяет игрокам из специального меню снизить сложность игры по нескольким параметрам. Например, можно, вплоть до 80%, снизить здоровье и урон врагов. Кроме того, можно полностью раскрыть карту, либо получить возможность перезапускаться с последней контрольной точки после смерти. При этом, понижение сложности игры, любым из перечисленных способов, никак не сказывается на получении достижений, их можно раскрывать и при упрощенном прохождении.

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Напомним, что Dead Cells доступна в подписке Game Pass.