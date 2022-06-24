Депутат от "Альтернативы для Германии" Шмидт стал уполномоченным по правам русскоязычных

Вадим Карасев

Член партии "Альтернатива для Германии" Евгений Шмидт стал уполномоченным по правам русских в стране, чтобы бороться с дискриминацией и изоляцией русскоязычных сограждан, говорится на странице политика в соцсетях.

Шмидт был избран во вторник на заседании фракции "Альтернатива для Германии" в Бундестаге. К уполномоченному можно будет обращаться в случаях дискриминации и нарушения прав, "с целью улучшения и усиления поддержки русскоязычных граждан вплоть до оказания юридической помощи", отмечается в сообщении на странице политика.

Шмидт стал также соучредителем НКО по предотвращению дискриминации и изоляции русских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR).