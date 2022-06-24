Депутат от "Альтернативы для Германии" Шмидт стал уполномоченным по правам русскоязычных
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Депутат от "Альтернативы для Германии" Шмидт стал уполномоченным по правам русскоязычных

Депутат от "Альтернативы для Германии" Шмидт стал уполномоченным по правам русскоязычных

Член партии "Альтернатива для Германии" Евгений Шмидт стал уполномоченным по правам русских в стране, чтобы бороться с дискриминацией и изоляцией русскоязычных сограждан, говорится на странице политика в соцсетях.

Шмидт был избран во вторник на заседании фракции "Альтернатива для Германии" в Бундестаге. К уполномоченному можно будет обращаться в случаях дискриминации и нарушения прав, "с целью улучшения и усиления поддержки русскоязычных граждан вплоть до оказания юридической помощи", отмечается в сообщении на странице политика.


Шмидт стал также соучредителем НКО по предотвращению дискриминации и изоляции русских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR).

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По материалам: uposters.ru

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