Для музеев будут закупать больше изделий народных промыслов
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Для музеев будут закупать больше изделий народных промыслов

Для музеев будут закупать больше изделий народных промыслов

Необходимо проработать вопрос о создании изделий народных художественных промыслов признанного художественного достоинства, в том числе увеличить их доля при закупках в фонды государственных музеев и других госорганизаций. Такое поручение дал председатель Правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина. 

Минпромторг совместно с отраслевым сообществом должен доработать поправки в закон «О народных художественных промыслах», направленные на создание правовых основ сохранения, развития, возрождения, продвижения и популяризации народных художественных промыслов, а также поддержки мастеров, творческих мастерских и научно-творческих коллективов.

Минфину поручено дополнительно предусмотреть в этом году 500 миллионов рублей на поддержку и развитие предприятий народных художественных промыслов. Также должен быть проработан механизм направления и расходования таких средств, а также критерии их распределения. Это должны сделать Минпромторг, Минэкономразвития, Минфин и отраслевые организации. 

Помимо этого, в Правительство, согласно поручениям, представят предложения по совмещению процесса обучения студентов профильных образовательных организаций с производственными процессами на предприятиях народных художественных промыслов. Поручено подумать и над способами привлечения молодых специалистов на такие предприятия.

Ростуризм и Минпромторг вместе с региональными органами исполнительной власти должны проработать вопрос об интеграции в туристические кластеры мест традиционного бытования народных художественных промыслов.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая на сессии Евразийского женского форума (ЕЖФ) в ходе Петербургского международного экономического форума, заявила, что палата регионов всегда будет поддерживать креативные индустрии, опирающиеся на народные промыслы России. 

# Общество / Главные новости Общество
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Умеют ли девушки играть в футбол?
Умеют ли девушки играть в футбол?
Голову античной статуи нашли на морском дне через 122 года после обнаружения туловища
Голову античной статуи нашли на морском дне через 122 года после
Алла Пугачева позаботилась о своих похоронах
Алла Пугачева позаботилась о своих похоронах
Кушанашвили высказался о парализованном Борисе Моисееве
Кушанашвили высказался о парализованном Борисе Моисееве
Юлия Меньшова использует псевдоним
Юлия Меньшова использует псевдоним
Юрий Николаев сказал, что он думает о санкциях против России
Юрий Николаев сказал, что он думает о санкциях против России
Агата Муцениеце рассказала, почему отдала детей Павлу Прилучному
Агата Муцениеце рассказала, почему отдала детей Павлу Прилучному
В США опровергли желание создать новое НАТО в Азии
В США опровергли желание создать новое НАТО в Азии
Dress Code. В Лос-Анджелесе прошла премьера "Тор: Любовь и гром". Среди гостей — Натали Портман, Крис Хемсворт с семьей, Кристиан Бейл
Dress Code. В Лос-Анджелесе прошла премьера "Тор: Любовь и
В Иркутской области выделят 1,7 миллиарда рублей на строительство и ремонт дорог
В Иркутской области выделят 1,7 миллиарда рублей на строительство и
Названы причины повторной активизации опасных инфекций
Названы причины повторной активизации опасных инфекций
В Кремле ответили на возможную национализацию Германией «Северного потока-2»
В Кремле ответили на возможную национализацию Германией «Северного

Топ на сегодня

«Жена и дети летят в Москву»: директор Юрия Шатунова о похоронах и проблемах певца со здоровьем
«Жена и дети летят в Москву»: директор Юрия Шатунова о похоронах и
Подробности смерти Юрия Шатунова
Подробности смерти Юрия Шатунова
В Роспотребнадзоре оценили вероятность локдауна из-за пандемии оспы обезьян
В Роспотребнадзоре оценили вероятность локдауна из-за пандемии оспы
В рамках марафона поддержки воинов Донбасса на Соловьев Live к 19:30 собрано почти 45 млн рублей
В рамках марафона поддержки воинов Донбасса на Соловьев Live к 19:30
Юрий Шатунов трагически скончался
Юрий Шатунов трагически скончался

Еще по теме

Минпромторг внесёт законопроект об особой правовой охране народных промыслов
Карелова отметила уникальность изделий народных художественных промыслов
Народные художественные промыслы предложили использовать в оформлении городов России
В Минпромторге рассказали о поддержке народных промыслов