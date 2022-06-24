Для музеев будут закупать больше изделий народных промыслов

Необходимо проработать вопрос о создании изделий народных художественных промыслов признанного художественного достоинства, в том числе увеличить их доля при закупках в фонды государственных музеев и других госорганизаций. Такое поручение дал председатель Правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Минпромторг совместно с отраслевым сообществом должен доработать поправки в закон «О народных художественных промыслах», направленные на создание правовых основ сохранения, развития, возрождения, продвижения и популяризации народных художественных промыслов, а также поддержки мастеров, творческих мастерских и научно-творческих коллективов.

Минфину поручено дополнительно предусмотреть в этом году 500 миллионов рублей на поддержку и развитие предприятий народных художественных промыслов. Также должен быть проработан механизм направления и расходования таких средств, а также критерии их распределения. Это должны сделать Минпромторг, Минэкономразвития, Минфин и отраслевые организации.

Помимо этого, в Правительство, согласно поручениям, представят предложения по совмещению процесса обучения студентов профильных образовательных организаций с производственными процессами на предприятиях народных художественных промыслов. Поручено подумать и над способами привлечения молодых специалистов на такие предприятия.

Ростуризм и Минпромторг вместе с региональными органами исполнительной власти должны проработать вопрос об интеграции в туристические кластеры мест традиционного бытования народных художественных промыслов.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая на сессии Евразийского женского форума (ЕЖФ) в ходе Петербургского международного экономического форума, заявила, что палата регионов всегда будет поддерживать креативные индустрии, опирающиеся на народные промыслы России.