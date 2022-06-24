Добровинский рассказал, с кем хотел жить сын Кристины Орбакайте

Певица Кристина Орбакайте делила сына при разводе с мужем. Александр Добровинский известен громкими судебными тяжбами, связанными со звездными персонами. Так, например, он представлял интересы Руслана Байсарова в судебном разбирательстве с Кристиной Орбакайте. Экс-возлюбленные решали, с кем останется жить их сын Дени. Прошло больше десяти лет с момента завершения громкого дела Орбакайте и Байсарова. Экс-возлюбленные в итоге подписали мировое соглашение, по которому только сам Дени мог решить, с кем хочется остаться. Интересы бизнесмена в суде тогда представлял Александр Добровинский. Адвокат вспоминает, что подвергался общественному давлению. Армия поклонников требовала оставить сына с матерью. Однако юрист предпочел обращать внимание только на мнение ребенка.«Дени хотел жить с папой и объяснял это очень понятно. Милейший мальчишка был. Говорил: «Я обожаю маму и бабушку, но ни одного Нового года мы вместе не провели, потому что они работают. Когда мама в Москве, хочу жить с ней. Когда она на гастролях, хочу жить с папой». Было очень мило и по-детски правильно», — вспоминает Добровинский. Такой же подход адвокат применил и в деле Ольги и Владимира Слуцкер. Представитель бизнесмена добился, чтобы двое детей пары остались с отцом. Сам юрист много лет в браке с Мариной Добровинской, однако не исключает, что и сам может когда-нибудь задуматься о расставании. Останавливают профессионала от такого решения жесткие условия брачного договора. «Я отдам своей жене, если что-то произойдет, 70 процентов имущества. Потому что считаю, мужчина вообще слаб. Седина в бороду, бес в ребро», — улыбнулся он ведущей в интервью «Вокруг ТВ».