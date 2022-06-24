Дочка Даны Борисовой боится за жизнь мамы после череды смертей звезд
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Дочка Даны Борисовой боится за жизнь мамы после череды смертей звезд

Дочка Даны Борисовой боится за жизнь мамы после череды смертей звезд
Ведущая Дана Борисова высказалась о смерти знаменитостей. Телеведущая отреагировала на скоропостижную кончину двух отечественных знаменитостей – Пьера Нарцисса и Юрия Шатунова, ушедших из жизни в минувшие два дня. Смерть артистов шокировала общественность, ведь им не было и 50 лет. Впечатлила она и телеблондинку, которая совсем недавно отметила 46-летие, а дочь Борисовой даже всерьез испугалась за жизнь мамы. «Пьер Нарцисс вчера умер, Юра умер... У меня Поля, она их даже не знает, другое поколение, она прям заплакала. Говорит: «Мамочка, они все твоего возраста! Господи, так надо ценить». И прям за руку меня взяла. Такая жизнь, психуем, нервничаем. Я шокирована! Соболезную! Я очень любила его, Шатунов мне реально как член семьи, как родной человек был», — призналась Дана в беседе с порталом «Звездач».
Уже известно, что жизнь Пьера Нарцисса унесла подагра: на фоне этого недуга у него стали отказывать почки, врачи решили провести операцию, но сердце певца не выдержало. Шатунов же скончался от инфаркта в машине «скорой». Врачи два часа пытались реанимировать солиста «Ласкового мая» и были вынуждены констатировать его смерть. Оба исполнителя не могли похвастаться ведением здорового образа жизни, что, конечно, сказалось на их состоянии. Экс-жена Пьера Нарцисса упрекала его в алкоголизме. А Шатунов хоть и остепенился, перебрался в Германию, но часто наведывался в Россию, работал на износ, да еще и нервничал из-за судов с бывшим продюсером. Не удивительно, что пример покойных знаменитостей заставил испугаться Борисову, ведь и у нее за плечами есть немало проблем – алкоголизм и употребление запрещенных веществ, а сейчас телеблондинка увлеклась пластической хирургией, которая тоже не очень благотворно влияет на организм.
# Шоу-бизнес Борисова Дана
По материалам: z-aya

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