Dress Code. В Лос-Анджелесе прошла премьера "Тор: Любовь и гром". Среди гостей — Натали Портман, Крис Хемсворт с семьей, Кристиан Бейл

Вадим Карасев

23 июня в театре Эль-Капитан в Лос-Анджелесе прошла премьера фильма "Тор.Любовь и Гром". На красную дорожку вышли исполнители главных ролей Натали Портман и Крис Хемсворт, а также Кристиан Бейл с супругой, Крис Пратт, режиссер фильма Тайка Вайтити, Тесса Томпсон и другие.





Натали ПортманНатали Портман и Бенджамин МильпьеКрис ХемсвортКрис Хемсворт с супругой Эльзой ПатакиКристиан Бейл с супругой Сандрой Блажич





Тесса ТомпсонКрис Пратт





Тайка Вайтити

Поддержать Криса Хемсворта на премьере, помимо жены Эльзы Патаки, пришли его родители и брат Люк Хемсворт со своей супругой.





Крис Хемсворт с супругой, родителями и братом

Фильм рассказывает историю Тора (Крис Хемсворт), которому предстоит сразиться с Горром Убийцей богов (Кристиан Бейл). Он обращается за помощью к королеве Нового Асгарда Валькирии (Тесса Томпсон) и своей бывшей возлюбленной Джейн Фостер (Натали Портман), которая обрела силу и оказалась достойной владеть волшебным молотом Мьельниром.

Ксения Смирнова