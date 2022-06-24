Dress Code. В Лос-Анджелесе прошла премьера "Тор: Любовь и гром". Среди гостей — Натали Портман, Крис Хемсворт с семьей, Кристиан Бейл
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Dress Code. В Лос-Анджелесе прошла премьера "Тор: Любовь и гром". Среди гостей — Натали Портман, Крис Хемсворт с семьей, Кристиан Бейл

Dress Code. В Лос-Анджелесе прошла премьера "Тор: Любовь и гром". Среди гостей — Натали Портман, Крис Хемсворт с семьей, Кристиан Бейл

23 июня в театре Эль-Капитан в Лос-Анджелесе прошла премьера фильма "Тор.Любовь и Гром". На красную дорожку вышли исполнители главных ролей Натали Портман и Крис Хемсворт, а также Кристиан Бейл с супругой, Крис Пратт, режиссер фильма Тайка Вайтити, Тесса Томпсон и другие.


Натали Портман
Натали Портман и Бенджамин Мильпье
Крис Хемсворт
Крис Хемсворт с супругой Эльзой Патаки
Кристиан Бейл с супругой Сандрой Блажич


Тесса Томпсон
Крис Пратт


Тайка Вайтити

Поддержать Криса Хемсворта на премьере, помимо жены Эльзы Патаки, пришли его родители и брат Люк Хемсворт со своей супругой.


Крис Хемсворт с супругой, родителями и братом

Фильм рассказывает историю Тора (Крис Хемсворт), которому предстоит сразиться с Горром Убийцей богов (Кристиан Бейл). Он обращается за помощью к королеве Нового Асгарда Валькирии (Тесса Томпсон) и своей бывшей возлюбленной Джейн Фостер  (Натали Портман), которая обрела силу и оказалась достойной владеть волшебным молотом Мьельниром.


Ксения Смирнова
# Шоу-бизнес Красная дорожка
По материалам: spletnik.ru

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