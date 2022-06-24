Два человека погибли во время пожара в частном доме в Иркутске

23 июня в 11:53 в пожарную часть Иркутска поступило сообщение о том, что на улице Вьюжная горит одноэтажный кирпичный дом. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

К месту возгорания направили три пожарных расчета. Когда приехало первое подразделение, из окон и из-под кровли дома шел дым, в комнате горели вещи. Пожар потушили в 12:28. В квартире на полу обнаружили тела женщины 1946 года рождения и мужчины 1966 года рождения.

После осмотра места пожара дознаватели установили, что причиной возгорания могла стать непотушенная сигарета. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.