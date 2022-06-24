Джессика Бил, Джастин Тимберлейк и Наоми Кэмпбелл посетили показ Louis Vuitton в Париже

Вадим Карасев

Вчера во впечатляющих декорациях в виде огромной детской площадки, построенной перед Лувром, прошел показ новой мужской коллекции Louis Vuitton. Оценить коллекцию в Париж приехали Джастин Тимберлейк и Джессика Бил, Наоми Кэмпбелл, сын Мика Джаггера от Лусианы Морад Лукас Джаггер и другие.





Наоми КэмпбеллДжессика Бил и Джастин ТимберлейкЛукас ДжаггерЭлла ЭмхоффКристин Сентенера и Джоэл Эдгертон

Это весенне-летнее шоу бренда стало первым после смерти Вирджила Абло, созданным только силами его дизайнерской команды — предыдущая посмертная коллекция, показанная в январе, еще была основана на его собственных творениях. Но стилистика Абло была сохранена столь чутко, что и правда можно было подумать, что дизайнер незримо присутствовал в ателье. Это редкое для модных домов продолжение следованию эстетике бывшего дизайнера является убедительным признаком уровня влияния, которое оказал Абло. Впрочем, пока бренд остается без креативного директора, радикальные перемены вряд ли были бы уместны.





Показ Louis Vuitton





Пока шоу Louis Vuitton остаются трибьютом его памяти — и в этот раз не обошлось без трогательного жеста. В финале показа модели пронесли по подиуму огромный флаг в радужных оттенках — дань памяти цветному покрытию подиума на самом первом показе Абло для Louis Vuitton в 2018 году.

Зрелищности показу также добавили выступления танцующего оркестра и рэпера Кендрика Ламара, завершившего шоу фразой Long Live Virgil ("Да здравствует Вирджил").













Надя Бесчетникова