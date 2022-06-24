Елена Малышева рассказала, чего боятся детям Шатунова

Ведущая Елена Малышева предостерегла детей певца. На скорбную новость о смерти 48-летнего солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова отреагировала ведущая программы Первого канала «Жить здорово!», профессор, доктор медицинских наук Елена Малышева. Она выразила соболезнования близким скоропостижно скончавшегося музыканта и высказалась о его смерти с медицинской точки зрения. Елена Малышева предположила, что причиной инфаркта миокарда, от которого скончался Юрий Шатунов, мог стать повышенный холестерин.Елена Малышева сделала предостережение для детей Юрия Шатунова и всех тех, чьи родители перенесли инфаркт или умерли от него в возрасте до 50 лет. По словам Елены Малышевой, всем этим людям стоит немедленно проверить уровень холестерина в крови. «В эти трудные дни у меня один совет для близких Юрия Шатунова. Обязательно проверить холестерин у детей. И обязательно очень рано начать лечение. Ну а для всех остальных людей, считающих себя совершенно здоровыми, совет один — раз в год сдавать анализы и обследоваться. От этого зависит ваша жизнь», — написала в телеграм-канале Елена Малышева.