Европа отказалась верить объяснениям «Газпрома» по «Северному потоку»
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Европа отказалась верить объяснениям «Газпрома» по «Северному потоку»

Европа отказалась верить объяснениям «Газпрома» по «Северному потоку»Канцлер ФРГ заявил, что в ЕС не верят версии «Газпрома» о причинах сокращения поставок

Европейские лидеры отказываются верить в версию о технических причинах сокращения поставок по «Северному потоку», представленных «Газпромом», заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Его слова на пресс-конференции по итогам саммита ЕС приводит РИА Новости.

«Никто из нас не думает, что технические причины, которые в настоящее время приводятся российским поставщиком для [объяснения] снижения поставок газа, соответствуют действительности», — сказал Шольцы, добавив, что все готовятся «принять нужные шаги».

В июне «Газпром» объявил, что столкнулся с проблемами с прокачкой газа по «Северному потоку», объяснив это невозможностью вернуть из ремонта необходимое оборудование, агрегатов компании Siemens, которые находятся в Канаде — там утверждают, что пока ищут пути выхода из ситуации. За заявлением «Газпрома» о трудностях последовало сокращение поставок ряду покупателей.

Экспорт некоторым компаниям уже был прекращен ранее, в силу их отказа от перехода на новую схему оплаты газа с использованием рублевых счетов. По оценкам Еврокомиссии, с перебоем или полным прекращением поставок газа из России сейчас столкнулось 12 европейских государств.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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