Гигантские потолки, бассейн и выход к океану. Катя Жужа показала роскошную виллу на Мальдивах

Вчера Катя Жужа отправилась вместе с мужем — сыном миллиардера Валерия Маркелова — в отпуск. Экс-участнице реалити впервые удалось выбраться за границу без детей. Сейчас пара наслаждается романтической обстановкой на Мальдивских островах.

Осенью прошлого года Катя подарила Артему второго сына. Супруги также растят общего наследника Максима и 14-летнюю Николь — дочь теледивы от прошлых отношений. Вчера звездные родители решили отдохнуть от домашних хлопот и отправились на Мальдивские острова без детей.

Сегодня брюнетка показала подписчикам личного Telegram-канала, в каких условиях будет жить в ближайшие дни. В распоряжении звезды реалити оказалась большая территория с виллой, частным пляжем и бассейном.

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Приятные каникулы испортил только чрезмерные солнечные ванны. Жужа пожаловалась, что мгновенно обгорела, а ее лицо стало красным. «Самый трэш с моим загарчиком, не могу покрасить ресницы, так как боюсь представить, как буду их смывать», — говорила брюнетка.

«Хочу тоже страдать на Мальдивах от солнца», — прокомментировала негодования подруги Бородина. К слову, ходили слухи, что после неожиданного примирения, между звездами «ДОМа-2» вновь разгорелся конфликт. «Не трогайте меня с тупыми вопросами», — отрицает вражду Ксения.