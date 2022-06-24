Голову античной статуи нашли на морском дне через 122 года после обнаружения туловища
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Голову античной статуи нашли на морском дне через 122 года после обнаружения туловища

Голову античной статуи нашли на морском дне через 122 года после обнаружения туловища

Группа дайверов, исследующая место кораблекрушения у острова Антикитера, нашла голову статуи Геракла, тело которой было найдено ныряльщиками за губками, впервые обнаружившими затонувший корабль 122 года назад.

Затонувший в 65 году до нашей эры древнегреческий корабль был обнаружен у острова Антикитера еще в 1900 году, и его исследования составили эпоху становления подводной археологии. Ученым удалось обнаружить на месте кораблекрушения немало античных памятников, в том числе уникальные бронзовые статуи и знаменитый Антикитерский механизм, однако, несмотря длящиеся больше ста лет исследования, находки продолжаются. Например, в 2015 году подводные археологи извлекли со дна более 50 предметов, в том числе бронзовые подлокотники (возможно, часть трона), остатки костяной флейты, фишки от древней настольной игры, а также некоторые элементы конструкции самого судна.

Статуя относится к известному типу «Геракл Фарнезе», где мифический герой изображен отдыхающим, опираясь на свою палицу, а в заведенной за спину правой руке держит три яблока, которые он добыл из сада Гесперид. Бронзовый оригинал такой статуи выполнил в IV веке до н. э. скульптор Лисипп. Оригинал не дошел до нашего времени (предположительно переплавлен в 1205 году во время разграбления Константинополя крестоносцами), но сохранились многочисленные мраморные реплики. Самая известная из копий была сделана скульптором Гликоном в начале III в. н. э. и украшала термы Каракаллы в Риме. В 1548 году она была найдена и попала в коллекцию герцога Алессандро Фарнезе, племянника папы Павла III. Сейчас она находится в Национальном археологическом музее в Неаполе.

  Безголовая статуя в Национальном археологическом музее Афин

Даже сквозь накопившиеся за века морские отложения в голове с затонувшего у Антикитеры корабля узнается этот же тип статуи по чертам лица, густым волосам и бороде. Безголовое тело статуи Геракла из Антикитеры уже давно хранится в Национальном археологическом музее Афин. Другие находки подводных археологов в сезоне 2022 года включают в себя постамент мраморной статуи с сохранившимися ногами и многочисленные части самого древнего корабля, в том числе множество гвоздей и свинцовый хомут деревянного якоря. Дайверы также обнаружили чрезвычайно редкие человеческие останки: два зуба, погруженные в толстые глыбы конкрементов. Если всё пойдет хорошо, генетический анализ и анализ стабильных изотопов в зубах прольют новый свет на команду, которая плавала на торговом судне более 2000 лет назад.

Все эти находки были сделаны благодаря тому, что команде исследователей наконец-то удалось убрать два огромных 8,5-тонных валуна, покрывающих часть обломков.

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По материалам: polit.ru

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