Голову античной статуи нашли на морском дне через 122 года после обнаружения туловища

Вадим Карасев

Группа дайверов, исследующая место кораблекрушения у острова Антикитера, нашла голову статуи Геракла, тело которой было найдено ныряльщиками за губками, впервые обнаружившими затонувший корабль 122 года назад.

Затонувший в 65 году до нашей эры древнегреческий корабль был обнаружен у острова Антикитера еще в 1900 году, и его исследования составили эпоху становления подводной археологии. Ученым удалось обнаружить на месте кораблекрушения немало античных памятников, в том числе уникальные бронзовые статуи и знаменитый Антикитерский механизм, однако, несмотря длящиеся больше ста лет исследования, находки продолжаются. Например, в 2015 году подводные археологи извлекли со дна более 50 предметов, в том числе бронзовые подлокотники (возможно, часть трона), остатки костяной флейты, фишки от древней настольной игры, а также некоторые элементы конструкции самого судна.

Статуя относится к известному типу «Геракл Фарнезе», где мифический герой изображен отдыхающим, опираясь на свою палицу, а в заведенной за спину правой руке держит три яблока, которые он добыл из сада Гесперид. Бронзовый оригинал такой статуи выполнил в IV веке до н. э. скульптор Лисипп. Оригинал не дошел до нашего времени (предположительно переплавлен в 1205 году во время разграбления Константинополя крестоносцами), но сохранились многочисленные мраморные реплики. Самая известная из копий была сделана скульптором Гликоном в начале III в. н. э. и украшала термы Каракаллы в Риме. В 1548 году она была найдена и попала в коллекцию герцога Алессандро Фарнезе, племянника папы Павла III. Сейчас она находится в Национальном археологическом музее в Неаполе.

Безголовая статуя в Национальном археологическом музее Афин

Даже сквозь накопившиеся за века морские отложения в голове с затонувшего у Антикитеры корабля узнается этот же тип статуи по чертам лица, густым волосам и бороде. Безголовое тело статуи Геракла из Антикитеры уже давно хранится в Национальном археологическом музее Афин. Другие находки подводных археологов в сезоне 2022 года включают в себя постамент мраморной статуи с сохранившимися ногами и многочисленные части самого древнего корабля, в том числе множество гвоздей и свинцовый хомут деревянного якоря. Дайверы также обнаружили чрезвычайно редкие человеческие останки: два зуба, погруженные в толстые глыбы конкрементов. Если всё пойдет хорошо, генетический анализ и анализ стабильных изотопов в зубах прольют новый свет на команду, которая плавала на торговом судне более 2000 лет назад.

Все эти находки были сделаны благодаря тому, что команде исследователей наконец-то удалось убрать два огромных 8,5-тонных валуна, покрывающих часть обломков.