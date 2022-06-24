Гороскоп от Тамары Глобы на 25 июня 2022 года: не спешите действовать

Тамара Глоба 25 июня 2022 года советует всем знакам зодиака продумывать каждый свой шаг и не спешить действовать – это необходимо для достижения желаемого положительного результата. Кроме того, нужно быть более осторожными, знакомясь с новыми людьми.

Что может ждать огненные знаки зодиака 25 июня 2022 года





Внимание Овнов рассеянно в этот день — они не способны довести до конца ни одного дела, так как стремятся ко всему и сразу. Есть риск больших потерь в финансовой сфере, так как представители знака тратят больше, чем могут позволить себе, а также часто вкладывают деньги в сомнительные проекты. К дельным советам Овны вряд ли прислушаются – как выяснило издание rsute.ru, они негативно настроены к критике.

Львам придется приложить немало усилий для того, чтобы выполнить поставленные задачи в этот день. Тем более, что возможны проблемы и в финансовой сфере – с большой вероятностью, понадобится искать дополнительные источники дохода. В личной сфере ожидаются положительные перемены, благоприятными будут дружеские встречи и вечеринки.

Стрельцам понадобится восстанавливать свои силы, так как очень много энергетических ресурсов было затрачено ранее. Не стоит ставить перед собой долгосрочных и труднодостижимых целей – скорее всего, до результата не добраться. Астролог советует быть аккуратными в советах, которые представители знака дают кому-либо даже по просьбе – если что-то пойдет не так, виноватыми останутся именно советчики.

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Тельцам необходимо выполнить данные ими ранее обещания, что крайне тяжело сделать – оттого и настроение представителей знака будет не очень хорошее. Им придется делать неприятный выбор – стать в глазах окружающих людей «пустословом» или потратить время на совершенно бессмысленные задачи. Так себе перспектива. Кроме того, звезды советуют максимально сократить расходы, так как деньги могут понадобиться на что-то важное уже скоро.

Девам не следует общаться в этот день с неприятными им людьми, так как представители знака в этот временной период очень склонны к негативным воздействиям и легко поддаются манипуляциям. Неблагоприятно посещение общественных мероприятий – лучше предпочесть спокойное времяпровождение с близкими людьми.

Козерогам благоприятно отправляться в поездки любого рода – они принесут желаемый результат и положительные впечатления. Возможно зарождение романтической привязанности, которая заставит забыть о здравом смысле на какое-то время. Вряд ли это продлится долго – представители знака не допустят неисправимых ошибок. Кроме того, возможно обретение интересных и полезных знакомств.

Какие события предстоят представителям стихии Воздуха 25 июня 2022 года

Близнецов ждет суетной день, наполненный встречами и сборами, возможна также незапланированная поездка. Жизненный потенциал представителей знака будет понижен, поэтому хорошей идеей станет восстановление сил – релакс в спокойной обстановке или совместное времяпровождение с близкими людьми. Возможны новые многообещающие знакомства.

Весам нужно быть смелыми и, в какой-то степени, отчаянными, чтобы воспользоваться появившимися возможностями. Необходимо быть готовыми рисковать, но в разумных пределах, быть решительными и принципиальными, отстаивая свое мнение и позиции. В этот день представителям знака поможет личный опыт и знания, а не советы «со стороны».

Водолеям предстоят события, способные принести разочарования, но будут и приятные моменты – хорошие новости от друзей. В этот день благоприятны дружеские встречи, семейный досуг. А также романтические свидания для тех, кто еще не в паре. Успех ждет новые начинания представителей знака, особенно если они потребуют интеллектуальных усилий.

Прогноз от Тамары Глобы на 25 июня 2022 года для представителей стихии Воды

Ракам предстоит благоприятный для завершения уже начатых дел день, когда можно также планировать будущий отдых и заниматься шоппингом. Возможно получение хороших известий издалека и перспективные приглашения. Звезды не советуют экспериментировать с продуктами питания, а также посещать неизвестные ранее кафе и рестораны, так как велика вероятность отравления.

Скорпионы пессимистично настроены в этот день, они склонны недооценивать свои возможности и во всем ищут обман – это мешает продвижению вперед и достижению целей. Следует стараться избегать конфликтов с близкими людьми, решая проблемы и накопившиеся вопросы спокойно и мирно. Благоприятно сложится общение с детьми.

Рыбам показана смена привычной обстановки, новые знакомства и расширение круга общения. Можно «поработать» над сменой имиджа, а также привнести новшества в свое жилище – это поднимет настроение и внесет «свежую струю» в привычные будни. Идеи, которые возникнут у представителей знака в этот день следует хорошенько обдумать прежде, чем внедрять их в жизнь – таким образом (без спешки) можно будет добиться неплохих результатов.