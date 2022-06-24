Григорий Лепс похвастался рекордом, который установил к своему юбилею

Музыканту Григорию Лепсу 16 июля исполнится 60-лет. Артист готовится к юбилею. Лепс некоторое время назад завязал с разгульным образом жизни: бросил пить, сел на диету и занялся спортивной ходьбой. На днях он поставил новый личный рекорд, пройдя пешком 60 километров. По словам певца, на достижение этой цели у него ушло больше восьми часов. Впрочем, это того стоило. Теперь Григорий с большой гордостью хвастается успехом перед друзьями и поклонниками. «Обновляю личный рекорд. 60 км к 60-летию. Пока человек в пути — у него всегда есть надежда. И как производитель водки бросаю вызов производителям виски — Конору Макгрегору и Мэттью МакКонахи»,— объявил Лепс.«Новый личный рекорд к юбилею установлен! 60 км за 8 часов 17 минут, по прямой. Передаю эстафету Конору Макгрегору и Мэттью МакКонахи 😉Всем счастья и здоровья! Занимайтесь физкультурой! ✌🏻», - пожелал юбиляр в своем Телеграм-канале. Стоит отметить, что не все поклонники разделили радость певца. Многие написали о том, что на кадрах, снятых после марафона, его трудно узнать. Григорий выглядит сильно отекшим, а его левый глаз, как можно заметить, обклеен пластырями. Видимо, на днях кто-то разбил российской звезде лицо. Напомним, что осенью прошлого года Лепс развелся с женой Анной Шаплыковой. Певец так и не признался, почему рухнул его брак, но постарался сохранить с экс-супругой хорошие отношения. За последние несколько месяцев они уже несколько раз появлялись вместе на публике, из-за чего в тусовке появились слухи о возможном воссоединении пары.