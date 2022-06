Хакер похитил около $100 млн в ходе атаки на кроссчейн-мост Horizon протокола Harmony

Команда блокчейн-платформы Harmony сообщила об атаке на кроссчейн-мост Horizon, в результате которой злоумышленник похитил активы на сумму около $100 млн.

1/ The Harmony team has identified a theft occurring this morning on the Horizon bridge amounting to approx. $100MM. We have begun working with national authorities and forensic specialists to identify the culprit and retrieve the stolen funds. More 🧵

Неизвестный вывел токены несколькими транзакциями, после чего отправил на другой кошелек и обменял на децентрализованной бирже Uniswap.

Horizon является кроссчейн-мостом между блокчейном Harmony и сетями биткоина, Ethereum и Binance Chain.

Представители Harmony приостановили работу Horizon. Они также заявили, что начали расследование совместно с правоохранителями, включая ФБР, и уведомили о ситуации криптовалютные биржи.

4/ We have also notified exchanges and stopped the Horizon bridge to prevent further transactions. The team is all hands on deck as investigations continue.



We will keep everyone up-to-date as we investigate this further and obtain more information.