Ирина Пегова запечатлелась в мини- платье, показав стройные ноги
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Ирина Пегова запечатлелась в мини- платье, показав стройные ноги

Ирина Пегова запечатлелась в мини- платье, показав стройные ноги
Актриса Ирина Пегова поделилась фото, на которых позирует на пляже в Тверской области. Ирина Пегова поделилась снимками, где позирует в сиреневом мини-платье и лимонных туфлях на пляже в селе Завидово Тверской области. Поклонники отметили, что любимая актриса еще больше похудела и выглядит просто идеально. Особое внимание они обратили на ноги звезды.
«Ноги от ушей!», «Сразу видно, Ирина занимается танцами. Какие ноги красивые!», «Ирина, не худейте больше. Вы прекрасны!» — прокомментировали подписчики. Ирина Пегова полюбила наряды подобной гаммы, и они действительно ей идут. Недавно она поделилась видео, на котором зажигательно танцует. А облегающее платье сиреневого цвета с высоким разрезом подчеркивает ее постройневшую фигуру, тонкую талию, красивые ноги. После участия в «Танцах со звездами» Ирина Пегова серьезно увлеклась этим красивым видом спорта. Она уже не в первый раз участвует в соревнованиях по спортивным бальным танцам. Звезда не раз давала поклонникам возможность любоваться видеороликами, где она «зажигает» на танцполе вместе с Евгением Раевым, с которым как раз и познакомилась на «Танцах со звездами».
Ирина долгое время была классической женщиной с картин Рубенса. Все изменилось после болезненного и скандального развода в 2011 году. Пегова не стала заедать стресс, а, наоборот, вплотную взялась за себя. Заручилась поддержкой профессионального диетолога и фитнес-тренера. Исключила из меню сладости и быстрые углеводы, мясо, стала есть понемногу, но часто. В спорте отдала предпочтение силовым упражнениям, бегу и кардио. И танцам — и вот результат!
# Шоу-бизнес Пегова Ирина
По материалам: z-aya

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