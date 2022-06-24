Ирина Шихман выходит замуж

38-летняя Ирина Шихман похвасталась помолвочным кольцом. Журналистка призналась, что возлюбленный сделал ей предложение. Сейчас пара погружена в планирование торжества.

Ирина Шихман давно в отношениях со сценаристом Евгением Казачковым. Журналистка не любит вдаваться в подробности личной жизни, поэтому на ее странице в соцсетях редко можно найти совместные фото с возлюбленным. Долгое время не афишировала YouTube-звезда и приятные перемены.

В беседе с Михаилом Шацем она призналась, что получила заветное украшение от избранника. Сейчас журналистка пока только привыкает к статусу невесты.

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Ирина добавила, что все ближайшие подруги уже обзавелись наследниками и она видит, насколько трудно быть матерью. «Я боюсь, что ребенок будет капризничать, а мне надо спать, у меня завтра съемка. Боюсь, буду плохой матерью. Это, конечно, ужасно. Я работаю над этим. Женя говорит: «Все возьму на себя», — улыбалась ведущая.