Иркутян приглашают присоединиться к акции «Заборник»
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Иркутян приглашают присоединиться к акции «Заборник»

Иркутян приглашают присоединиться к акции «Заборник»

25 и 26 июня иркутяне могут поучаствовать в акции «Заборник». В центральной части города приведут в порядок деревянные ограждения. Мероприятие организовали экологические отряды мэра совместно с благотворительным фондом «Оберег». Инструменты для участников предоставят организаторы городской акции «Фасадник». Узнать подробную информацию и оставить заявку можно по телефону: 8 901 670-57-67, сообщает пресс-служба администрации региона.

За два дня в городе отремонтируют и покрасят 30 заборов. Перед этим их очистят от старой краски и обработают специальным составом, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение дерева.

К мероприятию уже присоединились более 40 волонтеров из экологических отрядов мэра. Для выпускников школ это возможность получить дополнительные баллы при поступлении. Акцию поддерживает Молодежный парламент при Думе Иркутска.

# Главные новости
По материалам: irk

Последние новости

Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 24.06.2022
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 24.06.2022
Иркутян приглашают присоединиться к акции «Заборник»
Иркутян приглашают присоединиться к акции «Заборник»
Участники Little Big уехали из России
Участники Little Big уехали из России
Overwatch не будет доступен с 4 октября, его заменит Overwatch 2
Overwatch не будет доступен с 4 октября, его заменит Overwatch 2
Состояние жены Шатунова вызывает опасение
Состояние жены Шатунова вызывает опасение
В Минцифры раскрыли подробности атаки на «Госуслуги»
В Минцифры раскрыли подробности атаки на «Госуслуги»
Ирина Шихман выходит замуж
Ирина Шихман выходит замуж
Любови Успенской грозит штраф или пять лет лишения свободы за избиение соседской собаки
Любови Успенской грозит штраф или пять лет лишения свободы за
Дочка Даны Борисовой боится за жизнь мамы после череды смертей звезд
Дочка Даны Борисовой боится за жизнь мамы после череды смертей звезд
Юрия Шатунова собираются кремировать
Юрия Шатунова собираются кремировать
Николай Басков по величине занимает место Кобзона, уверена Канделаки
Николай Басков по величине занимает место Кобзона, уверена Канделаки
Юрий Шатунов оставил после себя многомиллионное наследство
Юрий Шатунов оставил после себя многомиллионное наследство

Топ на сегодня

Подробности смерти Юрия Шатунова
Подробности смерти Юрия Шатунова
В рамках марафона поддержки воинов Донбасса на Соловьев Live к 19:30 собрано почти 45 млн рублей
В рамках марафона поддержки воинов Донбасса на Соловьев Live к 19:30
Binance и Криштиано Роналду выпустят эксклюзивную NFT-коллекцию
Binance и Криштиано Роналду выпустят эксклюзивную NFT-коллекцию
Павел Прилучный устроил романтичную прогулку подруге со львами
Павел Прилучный устроил романтичную прогулку подруге со львами
В Иркутске в предместье Рабочее 22 июня открыли сквер Памяти
В Иркутске в предместье Рабочее 22 июня открыли сквер Памяти

Еще по теме

В больницы и поликлиники Иркутска требуются волонтеры
В столице РФ организуют традиционную акцию «День без турникетов»
Во Владимирской области высадили более 220 тысяч деревьев в рамках акции «Сад памяти»
К акции «Сад памяти» присоединились более 1 миллиона российских школьников