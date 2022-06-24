Иркутян приглашают присоединиться к акции «Заборник»

25 и 26 июня иркутяне могут поучаствовать в акции «Заборник». В центральной части города приведут в порядок деревянные ограждения. Мероприятие организовали экологические отряды мэра совместно с благотворительным фондом «Оберег». Инструменты для участников предоставят организаторы городской акции «Фасадник». Узнать подробную информацию и оставить заявку можно по телефону: 8 901 670-57-67, сообщает пресс-служба администрации региона.

За два дня в городе отремонтируют и покрасят 30 заборов. Перед этим их очистят от старой краски и обработают специальным составом, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение дерева.

К мероприятию уже присоединились более 40 волонтеров из экологических отрядов мэра. Для выпускников школ это возможность получить дополнительные баллы при поступлении. Акцию поддерживает Молодежный парламент при Думе Иркутска.