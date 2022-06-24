Эксперты ЭИСИ назвали причины феномена консолидации российского общества

Вадим Карасев

На площадке пресс-центра МИА "Россия сегодня" состоялся круглый стол Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) "Консолидация российского общества: феномен сплоченности". Эксперты обсудили причины и факторы общенациональной сплоченности России. Модератором встречи выступил управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом, член Общественной палаты РФ Фирдус Алиев.

В начале дискуссии модератор озвучил самые свежие социологические данные, подтверждающие большую сплоченность общества России. Согласно данным ВЦИОМ* уровень одобрения деятельности Президента достиг 78,9%, доверия - 81,3%. Положительно оценили работу премьер-министра 54,3%, правительства 53%. Последнее исследование по специальной военной операции показало поддержку 72% граждан.

Политолог Борис Межуев выделил три фактора, способствующих консолидации российского общества. Во-первых, это чувство обособленности в условиях давления со стороны большей части мира. Это чувство для россиян не ново. Однако, сегодня граждане ощущают поддержку власти, которая осталась на стороне народа, а не глобального мира. Вторым фактором сплоченности стала символичная роль Донбасса. Часть России, интересы который были ущемлены во имя глобальной интеграции, вернулась в гавань русского мира. Третьим фактором эксперт назвал экономическую ситуацию в России, которая не ухудшилась в следствии введения санкций.

По мнению политолога Александра Рудакова, опыт распада СССР создает для геополитических противников России иллюзию возможности использовать межнациональный фактор в целях разобщения страны. Однако, сейчас ситуация принципиально иная. Большую роль начал играть фактор цивилизационной идентичности. Он сплачивает соотечественников, которые объединены не только паспортами граждан России, но совместным прошлым, традициями и культурой. Социологи фиксируют, что при общем высоком уровне поддержки специальной военной операции в регионах, особенно отличаются именно национальные республики.

"К людям приходит понимание, что Россия – это не просто страна, обладающая суверенитетом. Это цивилизация, это мировой фактор, который является равновеликим по отношению к Западу и Востоку", - сказал политолог.

Исполнительный директор АНО "Институт региональных проблем" Наталья Линдигрин в своем выступлении остановилась на качественных характеристиках феномена сплоченности российского общества в регионах. Если в начале марта жители крупных центров и прилегающих к ним регионам уходили в большую рефлексию по поводу СВО и отчасти проявляли подавленность, то за апрель и май между крупными субъектами и регионами поменьше ситуация начала выравниваться. И в этом, по мнению спикера, сыграла большую роль "культура отмены" и эффект русофобии, ощутимый населением при посещении других стран.

Руководитель Экспертного клуба Екатеринбурга, директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин охарактеризовал общественное настроение на Урале и также дал оценку всеобщему фактору сплоченности российского общества. Урал как традиционно опорный край и промышленное сердце России вносит существенный вклад для победы России в том противоборстве, в котором она оказалась. Жители, с одной стороны, испытывают гордость за это, с другой же стороны, население сплачивает и осознание необходимости помогать пострадавшим семьям из ДНР и ЛНР. Поэтому, как подчеркнул эксперт, внутренняя мобилизация всего общества очень хорошо проявлена, и пример Урала это хорошо демонстрирует.

"Внутренняя мобилизация свойственна всем жителям нашей страны. Она крайне необходима и ярко проявлена, что мы видим из результатов опросов. Сейчас она приобретает консолидирующий характер, потому что мы все сейчас стоим перед экзистенциональным выбором, решается вопрос победы жизни над смертью. Это действительно так. Поэтому мы и ощущаем этот феномен общенациональной сплоченности. Война была объявлена нам, и как результат – мы видим внутреннюю мобилизацию", - добавил он.