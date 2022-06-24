Эрдоган поддержал введение в Турции смертной казни за поджог леса
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Эрдоган поддержал введение в Турции смертной казни за поджог леса

Эрдоган поддержал введение в Турции смертной казни за поджог лесаПрезидент Турции Эрдоган поддержал введение смертной казни в стране за поджог леса

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал инициативу введения смертной казни в стране за поджог леса. Его слова передает РИА Новости.

«Если наказание должно быть сдерживающей мерой, то за поджог леса должна быть смертная казнь. Этот вопрос следует обсудить», — заявил глава государства.

Ранее сообщалось, что суд в Турции арестовал 34-летнего Саджита Айхана, обвиняемого в поджоге леса в районе Мармариса. Пожарные на протяжении трех дней тушат природное возгорание в районе курорта.

4 апреля сообщалось, что сильный лесной пожар произошел на северо-западе Турции. Пожар вспыхнул в районе Байрамич в Чанаккале. Он усилился из-за ветра.

Смертная казнь была отменена в Турции в 2004 году.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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