Юлия Меньшова использует псевдоним

Актриса и ведущая Юлия Меньшова призналась, что ей звонят из прокуратуры. Артистку атакуют телефонные мошенники. По мнению актрисы, доступ к её номеру телефона и личным данным злоумышленники получили из баз, которые были недавно слиты в Сеть. Речь идет об утечке данных популярных сервисов по доставке еды. Впрочем, обвести актрису вокруг пальца (даже с помощью угроз от «органов») оказалось не так-то просто. Юлия рассказала, что обезопасила себя от подобных разводов на деньги с помощью небольшого обмана. Как выяснилось, Меньшова при регистрации в приложениях не указывает свою настоящую фамилию. Таким образом, кстати, артистка и вычислила из каких баз мошенники взяли её данные.«Понимаю это точно, поскольку была зарегистрирована там под другим именем. И именно по этому имени ко мне и обращаются. Звонки от имени налоговой и даже следственного комитета, отдел по хищениям. Короче, будьте начеку», — предупреждает Меньшова. Напомним, что недавно другая звезда российского шоу-бизнеса Лариса Гузеева «попала» на восемь миллионов рублей. Ведущую обманула мебельная компания, не выполнившая свои обязательства по контракту. Ради того, чтобы разобраться в суде с обидчиками, главная сваха страны даже прервала свой отпуск в Болгарии.