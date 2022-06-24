Юлия Меньшова использует псевдоним
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Юлия Меньшова использует псевдоним

Юлия Меньшова использует псевдоним
Актриса и ведущая Юлия Меньшова призналась, что ей звонят из прокуратуры. Артистку атакуют телефонные мошенники. По мнению актрисы, доступ к её номеру телефона и личным данным злоумышленники получили из баз, которые были недавно слиты в Сеть. Речь идет об утечке данных популярных сервисов по доставке еды. Впрочем, обвести актрису вокруг пальца (даже с помощью угроз от «органов») оказалось не так-то просто. Юлия рассказала, что обезопасила себя от подобных разводов на деньги с помощью небольшого обмана. Как выяснилось, Меньшова при регистрации в приложениях не указывает свою настоящую фамилию. Таким образом, кстати, артистка и вычислила из каких баз мошенники взяли её данные.
«Понимаю это точно, поскольку была зарегистрирована там под другим именем. И именно по этому имени ко мне и обращаются. Звонки от имени налоговой и даже следственного комитета, отдел по хищениям. Короче, будьте начеку», — предупреждает Меньшова.  Напомним, что недавно другая звезда российского шоу-бизнеса Лариса Гузеева «попала» на восемь миллионов рублей. Ведущую обманула мебельная компания, не выполнившая свои обязательства по контракту. Ради того, чтобы разобраться в суде с обидчиками, главная сваха страны даже прервала свой отпуск в Болгарии.
# Шоу-бизнес Меньшова Юлия
По материалам: z-aya

Последние новости

Умеют ли девушки играть в футбол?
Умеют ли девушки играть в футбол?
Голову античной статуи нашли на морском дне через 122 года после обнаружения туловища
Голову античной статуи нашли на морском дне через 122 года после
Алла Пугачева позаботилась о своих похоронах
Алла Пугачева позаботилась о своих похоронах
Кушанашвили высказался о парализованном Борисе Моисееве
Кушанашвили высказался о парализованном Борисе Моисееве
Юлия Меньшова использует псевдоним
Юлия Меньшова использует псевдоним
Юрий Николаев сказал, что он думает о санкциях против России
Юрий Николаев сказал, что он думает о санкциях против России
Агата Муцениеце рассказала, почему отдала детей Павлу Прилучному
Агата Муцениеце рассказала, почему отдала детей Павлу Прилучному
В США опровергли желание создать новое НАТО в Азии
В США опровергли желание создать новое НАТО в Азии
Dress Code. В Лос-Анджелесе прошла премьера "Тор: Любовь и гром". Среди гостей — Натали Портман, Крис Хемсворт с семьей, Кристиан Бейл
Dress Code. В Лос-Анджелесе прошла премьера "Тор: Любовь и
В Иркутской области выделят 1,7 миллиарда рублей на строительство и ремонт дорог
В Иркутской области выделят 1,7 миллиарда рублей на строительство и
Названы причины повторной активизации опасных инфекций
Названы причины повторной активизации опасных инфекций
В Кремле ответили на возможную национализацию Германией «Северного потока-2»
В Кремле ответили на возможную национализацию Германией «Северного

Топ на сегодня

«Жена и дети летят в Москву»: директор Юрия Шатунова о похоронах и проблемах певца со здоровьем
«Жена и дети летят в Москву»: директор Юрия Шатунова о похоронах и
Подробности смерти Юрия Шатунова
Подробности смерти Юрия Шатунова
В Роспотребнадзоре оценили вероятность локдауна из-за пандемии оспы обезьян
В Роспотребнадзоре оценили вероятность локдауна из-за пандемии оспы
В рамках марафона поддержки воинов Донбасса на Соловьев Live к 19:30 собрано почти 45 млн рублей
В рамках марафона поддержки воинов Донбасса на Соловьев Live к 19:30
Юрий Шатунов трагически скончался
Юрий Шатунов трагически скончался

Еще по теме

Меньшова шокировала публику фотографией без макияжа
Юлия Меньшова пожалела, что не взяла фамилию мужа
Юлия Меньшова поделилась, как пережила лихие девяностые
Юлия Меньшова призналась, что растеряна и не может строить планы на будущее