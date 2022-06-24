Юрий Николаев: «Не могу выехать за границу. Ну, и наплевать на санкции, у нас большая страна!»

Юрий Николаев откровенно рассказал, как относится к введенным против нашей страны санкциям. Оказалось, телеведущий не особо переживает по этому поводу. По словам артиста, он спокойно может провести лето на даче вместо поездки за рубеж.

73-летний Юрий Николаев заявил, что Россия со всем справится, несмотря на санкции. Как считает артист, каждому человеку нужно развиваться в своем деле и продолжать заниматься тем, что приносит удовольствие.

«Наплевать на санкции. Нам надо петь, танцевать, давать концерты. Тем более у нас большая страна... Не могу выехать за границу, так сейчас никто не может этого сделать...» — отметил артист.

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«Меня все достали вопросом, когда же будет «Утренняя звезда»? И я решил сам создать ее на собственной базе. Я открыл академию, где детишки занимаются актерским мастерством, вокалом, хореографией и прочими творческими дисциплинами. В чем же наше преимущество? В том, что мы находимся прямо в «Останкино». А еще наши воспитанники даже принимали участие в детском «Голосе», — заключил Николаев.