Юрий Николаев сказал, что он думает о санкциях против России
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Юрий Николаев сказал, что он думает о санкциях против России

Юрий Николаев сказал, что он думает о санкциях против России
Ведущий Юрий Николаев признался, что не может выехать за границу. Телеведущий откровенно рассказал, как относится к введенным против нашей страны санкциям. Оказалось, телеведущий не особо переживает по этому поводу. По словам артиста, он спокойно может провести лето на даче вместо поездки за рубеж. 73-летний Юрий Николаев заявил, что Россия со всем справится, несмотря на санкции. Как считает артист, каждому человеку нужно развиваться в своем деле и продолжать заниматься тем, что приносит удовольствие. «Наплевать на санкции. Нам надо петь, танцевать, давать концерты. Тем более у нас большая страна... Не могу выехать за границу, так сейчас никто не может этого сделать...» — отметил артист.
На вопрос, расстраивает ли сложившаяся ситуация, Юрий Александрович лаконично отметил — переживем. «Не то чтобы очень. Но нет, так нет... Любимые западные страны — Испания и Италия. Если мы говорим о России, то это Подмосковье, Сочи. В нашей стране очень много красивых мест, которые можно открыть для себя», — добавил Николаев. Юрий Александрович работает не покладая рук. Артист полностью посвятил себя собственной школе, которая дает возможность вырастить будущих музыкантов и вокалистов. «Меня все достали вопросом, когда же будет «Утренняя звезда»? И я решил сам создать ее на собственной базе. Я открыл академию, где детишки занимаются актерским мастерством, вокалом, хореографией и прочими творческими дисциплинами. В чем же наше преимущество? В том, что мы находимся прямо в «Останкино». А еще наши воспитанники даже принимали участие в детском «Голосе», — заключил Николаев Teleprogramma.pro.
# Шоу-бизнес Николаев Юрий
По материалам: z-aya

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