Юрий Шатунов оставил после себя многомиллионное наследство

Стало известно, кому достанутся миллионы певца Юрия Шатунова. СМИ выяснили, кто будет претендовать на наследство Юрия Шатунова, скончавшегося два дня назад от обширного инфаркта. Выходец из детдома, ставший лидером «Ласкового мая», построил очень успешную карьеру. Эксперты считают, певец владел имуществом и банковскими счетами на полмиллиарда рублей. Шатунов владел однокомнатной квартирой в Москве на улице Кантемировская (11 миллионов рублей), домом (25 миллионов рублей) и квартирой в центре Сочи, которую он успел продать в пандемию. Но самым главным активом певца был роскошный особняк в немецком элитном поселке. Дом на земле Гессен, где у Шатунова была своя студия, стоит порядка 3,5 миллионов евро. Помимо этого Юрий имел накопления на счетах, а также небольшой бизнес в Германии. Несмотря на то, что певец находился уже не на пике популярности и не смог бы собрать стадион зрителей, в год он давал в России около 55 концертов. В этом году он успел отработать только часть запланированных выступлений.Главными претендентами на наследство Шатунова является его жена Светлана, а также двое детей. Сын артиста Дэннис и дочь Эстелла выросли в Германии и почти не приезжали на родину отца. Но адвокаты говорят, что наличие немецкого гражданства не должно помешать им получить наследство. «В рассматриваемой ситуации никаких препятствий и сложностей в принятии наследства иностранными наследниками певца не должно возникнуть. Российское наследственное право уравнивает наследников вне зависимости, являются ли они гражданами нашей страны, гражданами другого государства или имеют двойное гражданство», — говорит адвокат Сергей Романов «КП». Шатунов, напомним, скончался от обширного инфаркта. Смерть настигла звезду 80-х в машине «скорой» по дороге в Домодедовскую больницу. Как говорят, у певца был шанс на спасение, если бы диспетчер сразу принял вызов бригады врачей для больного с болью в груди.