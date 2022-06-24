Юрия Шатунова собираются кремировать
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Юрия Шатунова собираются кремировать

Юрия Шатунова собираются кремировать
Стали известны детали похорон певца Юрия Шатунова. Поклонники и друзья до сих пор не верят в смерть Юрия Шатунова, который скончался после обширного инфаркта ночью 23 июня. Сейчас родственники готовятся к похоронам. Уже известно, что похороны пройдут на Троекуровском кладбище в Москве. Тело 48-летнего Юрия Шатунова кремируют. «Юрия Шатунова решили кремировать. Захоронение урны на Троекуровском кладбище 28 июня», — сообщает источник из окружения музыканта «ТАСС».
Отметим, что гражданская панихида пройдет 26 июня, в воскресенье, с 10:00 до 15:00. Туда могут прийти все желающие проститься со знаменитым певцом. Напомним, Юрий Шатунов скончался в Подмосковье из-за острой сердечной недостаточности, которая называется трансмуральный инфаркт (одна из наиболее тяжелых форм, при которой поражаются все мышцы сердца). СМИ сообщают о том, что скорая отказалась приезжать на вызов и были потеряны 40 минут — возможно, если бы врачи прибыли на вызов, музыкант был бы жив. Он почувствовал себя плохо во время отдыха, сказал, что болит в груди и он не может дышать. Приятели доставили его в ближайшее медицинское учреждение, после чего его отвезли в больницу в Домодедово в состоянии клинической смерти. Врачи сделали все возможное, чтобы спасти артиста
# Шоу-бизнес Шатунов Юрий
По материалам: z-aya

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