Кадыров привел подтверждение деморализации украинских военных
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Кадыров привел подтверждение деморализации украинских военных

Кадыров привел подтверждение деморализации украинских военных

Кадыров привел подтверждение деморализации украинских военныхГлава Чечни Кадыров опубликовал видео с подтверждением деморализации украинских военных

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале привел подтверждение деморализации украинских военных.

Кадыров опубликовал видео, на котором военнослужащие просят власти Украины разобраться с ситуацией и выражают недовольство своим командованием. Они жалуются на артиллерийские и танковые обстрелы противников, говорят о полном упадке морального духа у военнослужащих и нехватку оружия, просят вывести их батальон из зоны боевых действий на другую линию обороны для укомплектования оружием.

«Много раненых и убитых… Командование сказало составить списки тех, кто готов идти в бой, а кто не готов — чтобы написали рапорта… У нас многие не готовы вновь выйти на позиции… Командование сказало, чтобы выбирались своим ходом сами, что вывозить централизованно нас не будут», — приводит глава Чечни слова украинских военных.

Как отметил глава республики, несмотря на беспрецедентные поставки оружия на Украину Западом и Европой, украинская армия испытывает острую нехватку вооружения, опытных бойцов и «здравомыслящего командования», в то время как Киев «упорно создает впечатление сильного государства, что в свою очередь усиливает поток западных средств. Но правду не скрыть за широкой ширмой».

Ранее Рамзан Кадыров заявил, что операция по взятию украинских населенных пунктов Золотое и Горское войдет в военные учебники как самая эффективная спецоперация в плане военной экономики, поскольку каждый из выпущенных российскими военными патронов был компенсирован отбитым у Вооруженных сил Украины арсеналом вооружения — от патронов до ручных противотанковых комплексов Javelin. Также Кадыров пообещал в ближайшее время зачистить всю территорию Донбасса.


# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

СМИ узнали о планах FTX приобрести долю в BlockFi
СМИ узнали о планах FTX приобрести долю в BlockFi
Кто стал ведущим «Алых парусов» вместо Ивана Урганта?
Кто стал ведущим «Алых парусов» вместо Ивана Урганта?
Кадыров привел подтверждение деморализации украинских военных
Кадыров привел подтверждение деморализации украинских военных
Смену названия сырков «Б.Ю. Александров» объяснили
Смену названия сырков «Б.Ю. Александров» объяснили
Путин обвинил Запад в циничном отношении к проблемам в развивающихся странах
Путин обвинил Запад в циничном отношении к проблемам в развивающихся
Депутат от "Альтернативы для Германии" Шмидт стал уполномоченным по правам русскоязычных
Депутат от "Альтернативы для Германии" Шмидт стал
Какие важные работы проводятся дачниками в июле 2022 года согласно лунному календарю
Какие важные работы проводятся дачниками в июле 2022 года согласно
Ксения Собчак рассказала о главных "площадках пропаганды" в телеграме и упомянула канал "Антиглянец"
Ксения Собчак рассказала о главных "площадках пропаганды" в
СМИ: Российское подразделение Xbox полностью распустили
СМИ: Российское подразделение Xbox полностью распустили
Анастасия Макеева с мужем отметили личный праздник
Анастасия Макеева с мужем отметили личный праздник
Квентин Тарантино потребовал отклонить иск Miramax касательно NFT
Квентин Тарантино потребовал отклонить иск Miramax касательно NFT
С двух российских мемориалов сняли польские флаги
С двух российских мемориалов сняли польские флаги

Топ на сегодня

Binance и Криштиано Роналду выпустят эксклюзивную NFT-коллекцию
Binance и Криштиано Роналду выпустят эксклюзивную NFT-коллекцию
Павел Прилучный устроил романтичную прогулку подруге со львами
Павел Прилучный устроил романтичную прогулку подруге со львами
В рамках марафона поддержки воинов Донбасса на Соловьев Live к 19:30 собрано почти 45 млн рублей
В рамках марафона поддержки воинов Донбасса на Соловьев Live к 19:30
Белый дом объявил о новом пакете военной помощи Киеву на 450 миллионов долларов
Белый дом объявил о новом пакете военной помощи Киеву на 450
Британию предупредили об угрозе продовольственного кризиса
Британию предупредили об угрозе продовольственного кризиса

Еще по теме

Кадыров опроверг существование в Донбассе чеченского батальона
Кадыров поздравил женщин с 8 марта
Кадыров назвал главную задачу властей Чечни
Кадыров сообщил о внедрении технологии блокчейн в Чечне