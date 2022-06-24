Как изменились актеры из популярных боевиков 80-х и 90-х (15 фото)
Сегодня, 02:20 Вадим КарасевВозможно, уже многие позабыли об этих фильмах и актерах. Но те, чье детство пришлось на 80-е и 90-е отлично их помнят. Кассеты с этими боевиками передавались из рук в руки и буквально засматривались до дыр. Но с тех пор прошло уже немало времени. Давайте поглядим, как изменились актеры из этих популярных фильмов.
Бригитта Нильсен — «Рыжая Соня»
Майкл Дудикофф — «Американский ниндзя»
Синтия Ротрок — «Комендантский час»
Курт Рассел — «Побег из Нью-Йорка»
Майкл Паре — «Улицы в огне»
Пита Уилсон — «Ее звали Никита»
Уэсли Снайпс — «Разрушитель»
Джина Дэвис — «Долгий поцелуй на ночь»
Пэм Гриер — «Фокси Браун»
Джет Ли — «Кулак легенды»
Ким Кэттролл — «Большой переполох в маленьком Китае»
Сэмюэл Лерой Джексон — «Долгий поцелуй на ночь»
Донни Йен — «Однажды в Китае — 2»
Эрик Робертс — «Поезд-беглец»
Лори Петти — «На гребне волны»
По материалам: триникси