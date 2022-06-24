Как изменились актеры из популярных боевиков 80-х и 90-х (15 фото)
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Как изменились актеры из популярных боевиков 80-х и 90-х (15 фото)

Бригитта Нильсен — «Рыжая Соня»Возможно, уже многие позабыли об этих фильмах и актерах. Но те, чье детство пришлось на 80-е и 90-е отлично их помнят. Кассеты с этими боевиками передавались из рук в руки и буквально засматривались до дыр. Но с тех пор прошло уже немало времени. Давайте поглядим, как изменились актеры из этих популярных фильмов.

Бригитта Нильсен — «Рыжая Соня»


Майкл Дудикофф — «Американский ниндзя»

Майкл Дудикофф — «Американский ниндзя»
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Джет Ли — «Кулак легенды»
Ким Кэттролл — «Большой переполох в маленьком Китае»

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Сэмюэл Лерой Джексон — «Долгий поцелуй на ночь»

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По материалам: триникси

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