Как изменились актеры из популярных боевиков 80-х и 90-х (15 фото)

Вадим Карасев

Возможно, уже многие позабыли об этих фильмах и актерах. Но те, чье детство пришлось на 80-е и 90-е отлично их помнят. Кассеты с этими боевиками передавались из рук в руки и буквально засматривались до дыр. Но с тех пор прошло уже немало времени. Давайте поглядим, как изменились актеры из этих популярных фильмов.Бригитта Нильсен — «Рыжая Соня»Майкл Дудикофф — «Американский ниндзя»Синтия Ротрок — «Комендантский час»Курт Рассел — «Побег из Нью-Йорка»Майкл Паре — «Улицы в огне»Пита Уилсон — «Ее звали Никита»Уэсли Снайпс — «Разрушитель»Джина Дэвис — «Долгий поцелуй на ночь»Пэм Гриер — «Фокси Браун»Джет Ли — «Кулак легенды»Ким Кэттролл — «Большой переполох в маленьком Китае»Сэмюэл Лерой Джексон — «Долгий поцелуй на ночь»Донни Йен — «Однажды в Китае — 2»Эрик Робертс — «Поезд-беглец»Лори Петти — «На гребне волны»