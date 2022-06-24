Как молиться о мире: какие слова читать, какие условия нужно соблюдать
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Как молиться о мире: какие слова читать, какие условия нужно соблюдать

Как молиться о мире: какие слова читать, какие условия нужно соблюдать

Молитва о мире в нынешнее время очень актуальна, потому что сейчас ситуация во всех уголках планеты довольно нестабильна, а тем более в Северном полушарии. Чтобы скорее вернулся мир на всей земле, необходимо попросить помощи у Бога. Далее мы расскажем про молитвы о восстановлении мира.

Как именно помогают молитвы о мире

Уже продолжительное время обстановка на всей планете довольно напряженная. Множество людей очень переживают о своих близких, поэтому отправляются в церкви и храмы, чтобы помолиться, попросить у Бога защиты.

Для успокоения встревоженной души нужно читать молитвы о мире, а также о защите себя и своих родных. Если они будут прочитаны по всем правилам, то их непременно услышит Господь. Если молитва была искренней и полна переживаний, Бог непременно услышит ее и в скором времени сделает так, чтобы наступил мир.

«Призываю всю полноту Русской Православной Церкви возносить сугубую, горячую молитву о скорейшем восстановлении мира», — сказал Московский Патриарх Кирилл.

Довольно сильными молитвами являются новые тексты, которые появились не так давно, тем не менее они наделены мощной силой. Их можно прочитать дома или в храме, перед образом Святой Троицы или Господа Бога. Эту молитву можно дополнить зажженными свечами для большей силы и защиты.

Три сильные молитвы о помощи Бога и мире




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По материалам: rsute

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