Как выглядел бы интерфейс Game Pass в стиле Netflix — концепт
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Как выглядел бы интерфейс Game Pass в стиле Netflix — концепт

Как выглядел бы интерфейс Game Pass в стиле Netflix — концепт


Приложением Game Pass на приставках Xbox довольны далеко не все пользователи — многие считают его не особо удобным с точки зрения использования. В сети довольно часто появляются концепты от игроков, которые показывают, как можно было бы переделать Game Pass на Xbox.

Один из игроков предложил концепт интерфейса приложения Game Pass в стиле Netflix — его можно видеть ниже.


Напомним, ранее появлялись пользовательские концепты главного экрана Xbox. Официально же Microsoft пока не заявляла о планах на существенный редизайн интерфейса Xbox или приложения Game Pass.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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