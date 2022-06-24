Как выглядел бы интерфейс Game Pass в стиле Netflix — концепт

Вадим Карасев





Приложением Game Pass на приставках Xbox довольны далеко не все пользователи — многие считают его не особо удобным с точки зрения использования. В сети довольно часто появляются концепты от игроков, которые показывают, как можно было бы переделать Game Pass на Xbox.

Один из игроков предложил концепт интерфейса приложения Game Pass в стиле Netflix — его можно видеть ниже.





Напомним, ранее появлялись пользовательские концепты главного экрана Xbox. Официально же Microsoft пока не заявляла о планах на существенный редизайн интерфейса Xbox или приложения Game Pass.