Какие важные работы проводятся дачниками в июле 2022 года согласно лунному календарю

В самое жаркое время года приходится постоянно следить за своевременным поливом растений, опрыскиванием от вредителей, подкормками и сбором урожая. Все опытные дачники стараются проводить эти работы в соответствии с рекомендациями лунного календаря, но в июле 2022 года приходится планировать эти работы с учетом большого количества православных праздников, во время которых работа на земле запрещена.

Какие важные работы проводят в саду и огороде в июле





Июль — горячая пора для всех дачников и огородников. Садовые и овощные культуры нуждаются в регулярном поливе и уходе, защите от вредителей. Чтобы получить хороший урожай, важно учитывать особенности каждой культуры и соблюдать необходимые сроки по ее обработке.

Плодовые деревья в июле нуждаются во внекорневой подкормке, обновлении мульчирующего слоя, срезании камеди — сока, выделяемого растениями при повреждениях коры. В этом месяце также проводят необходимые прививки.

У плодовых кустарников обрезают побеги, не имеющие плодов, при необходимости проводят обработку от гусениц и мучнистой росы. У малины для увеличения будущего урожая обрезают верхушки веток.





Для получения новых плантаций клубники и земляники в июле начинают выращивать посадочный материал через усы.

Большинство овощных культур в июле нуждаются в регулярном поливе, прополке, окучивании и обработке от вредителей. Проводят подкапывание картофеля, частое рыхление лука, подвязывание томатов и перца.

Тыква и кабачки нуждаются в прищипывании стеблей, огурцы — в профилактике паутинного клеща.

В июле также начинается сбор урожая огурцов, перца, бобовых, чеснока, зелени и их заготовке для последующего хранения.

Лунный календарь садовых и огородных работ в июле 2022 года





Опытные дачники и огородники все работы в саду и огороде проводят в соответствии с фазами Луны. Лунный календарь на июль 2022 года определяет наиболее благоприятные дни для тех или иных работ, а также периоды, когда следует сделать перерыв, чтобы получить хороший урожай.

К таким дням обычно относятся дни полнолуния и новолуния, а также время, когда Луна находится в неплодородных знаках.

Неблагоприятными днями в этом месяце по лунному календарю считаются 13, 27, 28, 29 июля.





Благоприятными днями для работ с разными культурами в июле считаются следующие: