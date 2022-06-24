Какое наследство оставил жене и детям Юрий Шатунов

Сегодня ночью остановилось сердце бывшего солиста легендарной группы «Ласковый май». Артист скончался на 49 году жизни. Поклонники шокированы трагической новостью.

Причина смерти Юрия Шатунова — обширный инфаркт. Родственники и коллеги музыканта до сих пор не могут поверить в случившееся, ведь еще накануне он был весел и как будто бы абсолютно здоров: смеялся и обсуждал планы.

Юрий Шатунов был абсолютным феноменом своего времени. Мальчик из бедной семьи, выросший в детском доме, в одночасье стал главной звездой страны. Поклонницы рыдали от счастья на концертах «Ласкового мая».

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Вторая часть имущества — это шикарные апартаменты в отеле «Разин» в Сочи, подаренные ему бывшим продюсером и владельцем гостиницы Андреем Разиным в 2016 году. На ЦИАН двухкомнатные квартиры с площадью 60 квадратных метров в этом микрорайоне Сочи стоят около 15 миллионов.

И самая внушительная составляющая наследства звезды российского шоу-бизнеса — особняк в Мюнхене, купленный на отсуженные у Разина 10 миллионов долларов, которые Юрий заработал, благодаря гастролям. В этом доме он и прожил с семьей последние двадцать лет.

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Выбор недвижимости в Германии не случаен. В 90-х артист покинул «Ласковый май» и эмигрировал. За границей музыкант встретил возлюбленную. Светлана не была знакома с творческой деятельностью Шатунова и не имеет отношения к шоу-бизнесу.

В сентябре 2006-го у пары появился первый ребенок — мальчик Дэннис. И только спустя год, в 2007-ом, пара сыграла свадьбу в Франктфурте-на-Майне. Еще через пять лет появилась на свет их дочь Эстелла. Сейчас семья певца принимает слова соболезнования от друзей и поклонников. Все ошеломлены скоропостижностью смертью кумира поп-музыки.