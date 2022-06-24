Карма и высшее предназначение: зачем приходят в мир люди, рожденные в июне

Вадим Карасев

У каждого из нас свои кармические задачи. Как показывают наблюдения, люди, рожденные в разные месяца года, имеют разную карму и судьбу. Настало время узнать, зачем на свет появляются рожденные в июне.

Для начала советуем вам ознакомиться с законами кармы, чтобы лучше понимать, как они работают. Помните, что все наши плохие и хорошие поступки никогда не проходят даром. Важен каждый ваш шаг, каждое слово. Все это формирует нашу карму.

Решить чужую проблему

В прошлой жизни рожденные в июне люди могли насолить кому-то или совершить роковую ошибку, из-за которой другой человек сильно пострадал. В этой жизни им приходится исправлять то, что они натворили в прошлой. Из-за этого в жизни рожденных в июне происходят часто странные события, которые приводят к тому, что они вынуждены помогать другим в ущерб себе самим.

Это может быть не большое число людей, а кто-то один. Вполне вероятно, что это именно та душа, жизнь которой в прошлом воплощении они пустили под откос, лишив счастья. Проще говоря, рожденным в июне необходимо помогать тем, кто просит у них поддержки. Можно заниматься волонтерством, если есть такая возможность.

Постижение вселенских законов

Есть множество законов Вселенной — закон бумеранга, закон притяжения, закон замещения и многие другие. Людям июня нужно изучать всё это и учиться следовать простым правилам жизни.

Им важно помнить, что в жизни ничего не происходит случайно, что всё плохое возвращается, ровно как и хорошее. Их кармическая задача — понять это как можно скорее. В таком случае жить станет гораздо проще.

Изучение чего-то нового

Июньские люди приходят в этот мир также для того, чтобы набраться опыта и знаний, а потом поделиться им с другими людьми. Они выполняют роль некоего проводника. Они призваны вдохновлять на великие подвиги окружающих.

Это происходит автоматически, когда рожденные в июне накапливают определенный багаж знаний и опыта, после чего делятся им с кем-то из окружения. В итоге человек обретает какую-то мотивацию, строит планы и в его сознании рождаются гениальные идеи.

Стать самими собой

В прошлой жизни июньские люди могли притворяться кем-то другим. Они следовали каким-то ложным приоритетам и старались быть похожими на кого-то другого. В этой жизни Вселенная ставить перед ними задачу стать собой — понять свои собственные цели.

Для этого можно и даже нужно слушать интуицию, а также пробовать самые разные дела и увлечения. Рожденные в шестой месяц года не должны отговаривать себя от того, что их вдохновляет. Тут важно иметь смелость.