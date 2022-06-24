Климов прокомментировал обвинения в адрес России по крушению Boeing в Донбассе
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Климов прокомментировал обвинения в адрес России по крушению Boeing в Донбассе

Климов прокомментировал обвинения в адрес России по крушению Boeing в Донбассе

Люди, входящие в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), открыто проявляющие свое негативное отношение к России, в очередной раз подняли шум на пустом месте. Так заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, председатель Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов прокомментировал заявление ПАСЕ о том, что Россия виновата в крушении Boeing в 2014 году.

Ранее организация выпустила документ по делу о крушении малайзийского Boeing на востоке Украины в 2014 году. ПАСЕ заявила, что «самым убедительным сценарием на данный момент» является то, что рейс MH17 был сбит ракетой, выпущенной подконтрольными формированиями России. При этом приведенные замечания неоднократно опровергались Москвой.

Совет Европы призвал Россию сотрудничать по продолжающемуся расследованию, предоставить данные со спутников и радаров, а также извиниться перед родственниками погибших.

«Я бы вообще не обращал внимание на деятельность этой странной организации, из которой мы, слава богу вышли, что надо было сделать давно», — высказал мнение сенатор, подчеркнув, что его позиция с 2014 года не изменилась — за катастрофу несут ответственность власти Украины. По его словам, они не закрыли небо для прохождения самолетов гражданской авиации.

«MH17, как известно, шел по определенному курсу и на определенной высоте. И киевские власти, через своего же диспетчера дали команду воздушному судну, по неизвестным причинам, сменить высоту и направление движения. Если бы этого не произошло, то крушения бы не было. До сих пор никому официально не предъявлены аргументы украинской стороны, никто не знает о переговорах между диспетчером и лайнером. Никто не понимает, кто отдал приказ диспетчеру и живы ли эти люди», — сказал Климов, чьи словам приводит ФАН.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что парламентская ассамблея Совета Европы не относится к судебной ветви власти, поэтому обвинения России в резолюции по крушению Boeing в Донбассе выглядят абсурдно.

# Происшествия / Главные новости Происшествия
По материалам: pnp.ru

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