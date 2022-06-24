Когда познакомились Макеева и Мальков
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Когда познакомились Макеева и Мальков

Когда познакомились Макеева и Мальков

Анастасия Макеева и Роман Мальков недавно отметили первую годовщину свадьбы, но познакомились супруги 2 года назад. Поначалу на их отношения мало кто обращал внимание, пока они же сами не вынесли на всеобщее обозрение свою личную жизнь. Оказалось, что Роман не просто женат, а воспитывает четверых детей. С той поры в адрес пары пошел нешуточный хейт.

Правда, влюбленные практически не реагируют на негатив в свой адрес. Даже наоборот, они с радостью участвуют в скандальных шоу, выставляют в социальных сетях личные фотографии, оскорбляют бывшую жену Романа, выказывая свое недовольство, настраивают старшего наследника Андрея против мамы и ведут довольно открытый образ жизни, ничего и никого не стесняясь.

Так, недавно Настя рассказала, как познакомилась с мужем. Все оказалось до банального просто: Роман занимался строительством дома на дачном участке. В этот день, 2 года назад, он приехал на объект, где Настя указала строителю фронт работы.

Конечно, сама актриса этот день не запомнила, ведь она не рассчитывала, что построит крепкие отношения с молодым, пусть и привлекательным, человеком. А вот Роман, по всей вероятности, очень надеялся на сближение, так как тот день запомнил очень хорошо.



«Признаться, я не внесла в память этот день, - откровенничает актриса, - а вот мой муж напротив. Люблю тебя. Но теперь это наш общий день».

Фолловеры же радость Насти не поддержали. Они отметили, что тот самый день семья потеряла мужа и отца. Ведь именно с этого момента все и началось. При этом первая супруга Романа Светлана Малькова рассказывала, что хоть ее муж и закрутил любовные отношения с известной актрисой, но себя позиционировал как прекрасный муж и отец, не давая никаких намеков. Пара обманывала Светлану, пока та воспитывала наследников – троих мальчиков и дочку.

Роман даже прилетал домой на рождественские праздники и ни словом не обмолвился о том, что хочет бросить свою семью. Все вместе они провели чудесные каникулы, и только когда Мальков вернулся в Москву, он написал своей супруге неприятное смс. Что было дальше – известно многим пользователям и зрителям. Все остальное было на виду, включая участие в скандальных шоу, где бедную женщину, к тому моменту еще законную жену, обсуждали, унижали, поливали грязью.


Сейчас Настя и Роман очень хотят стать родителями, но у Макеевой все не получается забеременеть. Люди, наблюдающие за их жизнью, считают это «божьим проклятием» и расплатой за грехи. Но супруги не отчаиваются, и Анастасия в скором времени надеется подарить любимому мужу долгожданного (пятого по счету, для него) наследника.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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