Команда Avalanche представила браузерный кошелек и мост с блокчейном биткоина

Компания Ava Labs представила браузерный кошелек Core для работы с Web3-приложениями на базе сети Avalanche. Частью приложения стал мост с блокчейном биткоина.

Today @avalabsofficial announces the release of Core, a free, non-custodial browser extension engineered for users to seamlessly and securely access the full power of Web3 on #Avalanche



Let’s dive into the features and benefits of @CoreApp_ 🧵⬇️ https://t.co/90zuA9f6sM — Avalanche 🔺 (@avalancheavax) June 22, 2022

Согласно пресс-релизу, Core является некастодиальным кошельком. Разработчики позиционируют расширение в качестве «операционной системы», которая объединяет все децентрализованные приложения на базе Avalanche.

Приложение предлагает пользователям набор из девяти основных сервисов, включая кроссчейн-решение Avalanche Bridge. Последний, в отличие от своей веб-версии, позволяет работать с биткоином, а не только с Ethereum.

В заявлении компании сказано, что первая криптовалюта токенизируетя в обернутый актив BTC.b в блокчейне Avalanche. Это позволяет использовать актив в DeFi-приложениях экосистемы.

Напомним, в апреле 2022 года агентство Bloomberg сообщило, что Ava Labs открыла раунд финансирования на $350 млн при оценке в $5,25 млрд.