Команда Avalanche представила браузерный кошелек и мост с блокчейном биткоина
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Команда Avalanche представила браузерный кошелек и мост с блокчейном биткоина

Команда Avalanche представила браузерный кошелек и мост с блокчейном биткоина


Компания Ava Labs представила браузерный кошелек Core для работы с Web3-приложениями на базе сети Avalanche. Частью приложения стал мост с блокчейном биткоина.



Согласно пресс-релизу, Core является некастодиальным кошельком. Разработчики позиционируют расширение в качестве «операционной системы», которая объединяет все децентрализованные приложения на базе Avalanche. 


Приложение предлагает пользователям набор из девяти основных сервисов, включая кроссчейн-решение Avalanche Bridge. Последний, в отличие от своей веб-версии, позволяет работать с биткоином, а не только с Ethereum.


В заявлении компании сказано, что первая криптовалюта токенизируетя в обернутый актив BTC.b в блокчейне Avalanche. Это позволяет использовать актив в DeFi-приложениях экосистемы. 


Напомним, в апреле 2022 года агентство Bloomberg сообщило, что Ava Labs открыла раунд финансирования на $350 млн при оценке в $5,25 млрд.

# Экономика avalanche, кошельки, новости
По материалам: ForkLog

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