Кому из знаков зодиака не следует употреблять спиртное

Среди 12 знаков зодиака есть те, которым противопоказано спиртное. Существует риск, что они могут стать алкоголиками, которым будет очень трудно побороть это заболевание. Далее мы расскажем, каким знакам зодиака нельзя употреблять спиртные напитки.

Рыбы

Покровителем Рыб является Нептун — он их гипнотизирует. Поэтому они чаще всего становятся жертвами алкоголизма и иных печальных зависимостей. Представители этого знака предпочитают жить в собственном мире, алкоголь позволяет расслабиться. Поэтому им нужно быть очень аккуратными со спиртным, а лучше всего отказаться от него навсегда. Чтобы как-то себя отвлечь, можно заняться просмотром фильмов или прослушиванием музыки.





Рак

Покровителем Раков является Луна, она их делает очень эмоциональными. Довольно часто представители этого знака зодиака из-за различных стрессовых ситуаций уходят в себя. У них нет понятия спокойного отдыха и шумных посиделок с друзьями. В их понимании это одно целое. Им не стоит постоянно выпивать, а свое эмоциональное состояние необходимо выплескивать на окружающих людей. Тогда они не станут алкоголиками.

Овен

Им покровительствует Марс, из-за чего они часто чувствуют себя физически бессильными. Чтобы избежать этого негативного чувства, они начинают употреблять спиртное. Из-за спиртного они получают силы для работы и всего прочего, но когда они истощаются, то Овны опять берутся за бутылку. Им следует отказаться от алкоголя и заняться спортом.