Ксения Собчак оправдалась за свои курсы
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Ксения Собчак оправдалась за свои курсы

Ксения Собчак оправдалась за свои курсы
Ведущая и журналистка Ксения Собчак ответила на обвинения. Телеведущая не стала отмалчиваться после того, как Катя Гордон обвинила ее в наглом мошенничестве во время проведения онлайн-курсов. Журналистка заявила, что подобные нападки в ее адрес были ожидаемы, ведь она «большая рыба». «У больших рыб всегда должны быть большие неприятности. Когда ты маленький и никому не известный игрок на рынке онлайн-курсов, ты можешь вытворять что угодно и тебе все сойдет с рук. Но как только Собчак решает заниматься серьезным образованием, ждите заказухи на каждом углу», — посетовала жена Константина Богомолова.
По версии Ксении, на нее ополчились всего три человека, оплативших вип-пакет курса. Они задумали намеренно ее опорочить, хотя никакого обучения так и не прошли. Собчак дала понять, что не будет обращать внимание на подобные единичные случаи, ведь у нее амбициозные планы. Как выяснилось, телеведущая не собирается останавливаться на онлайн-курсах, а готовится замахнуться на целую образовательную систему. «Я пришла в образование надолго. Я буду делать курсы, образовательный туризм, клуб и свой собственный институт, и мы всегда будем возвращать деньги студентам в рамках договора (пожалуйста, читайте его), потому что еще раз повторяю я пришла в образование надолго. А провокаторов и телефонных террористов и мы будем изобличать», — заявила журналистка. Напомним, Катя Гордон опубликовала в соцсети иск обманутых клиентов Собчак в Следственный комитет. Эти люди утверждали, что заплатили телеведущей за курс от 300 до 600 тысяч рублей, но указанных в марафоне услуг не получили, как и денег.
# Шоу-бизнес Собчак Ксения
По материалам: z-aya

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