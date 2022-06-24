Ксения Собчак рассказала о главных "площадках пропаганды" в телеграме и упомянула канал "Антиглянец"

Вадим Карасев

Ксения Собчак посвятила новый выпуск своего YouTube-проекта "Осторожно, новости" сервису Telegram, который назвала "главной площадкой пропаганды для продвинутых". Среди каналов, участвующих в распространении пропагандистской информации, журналистка упомянула и "Антиглянец". Об этом канале речь зашла, когда Собчак рассказывала о нескольких конкретных "кампаниях" в Telegram против известных личностей — в частности, против Филиппа Киркорова вскоре после его нашумевшего видеообращения к Маргарите Симоньян. Тогда телеграм-каналы по очереди стали публиковать посты с критикой певца по другому поводу — из-за его концерта с декорацией в виде креста. Отдельно Ксения отметила "Антиглянец", который тоже "неожиданно" опубликовал текст о "странном выступлении" Киркорова.

Что уж скрывать, сложно не глянуть этот выпуск Собчак (Ксения, верьте или нет, с Киркоровым совпадение),

— уже отреагировали на это админы "Антиглянца".

В выпуске под названием "Посевы, блоки и отработка. Как власть использует Telegram для пропаганды" Собчак рассказывает, что представляют собой так называемые сетки каналов и как они работают:

Сетки — это несколько каналов, они объединены общей системой управления, концепцией и чаще всего идеей, хотя это и не обязательно... Какой бы ни была сетка, цель у нее всегда одна и та же — влияние и заработок, точнее, наоборот, заработок и влияние.





Одна из героинь выпуска — бывшая сотрудница некой "провластной сетки" Соня Грезе. Девушка рассказала, что осенью 2018 года ей предложили работать в проекте, но она не знала, что ей придется "отбивать повестку Кремля". По словам Сони, у данного проекта есть большой офис в центре Москвы, там, по ее наблюдениям, трудятся не менее 100 сотрудников. Как говорит девушка, в сетке может быть около 50 каналов, каждый из них ведут несколько райтеров, которые работают по сменам. Сама она вела несколько политических каналов и "каналы медийных личностей". Всех имен Грезе называть не стала, сказав лишь, что это "условные Настя Рыбка, Манучаров". Платят рейтерам, как утверждает Соня, в среднем 80—100 тысяч рублей.

По поводу стоимости информационных кампаний в Telegram Собчак говорит, что они обходятся гораздо дешевле, чем на ТВ:

Месячный бюджет крупного канала с амбициями, несколькими райтерами, дизайнером и суммой, заложенной на продвижение, — не больше одного миллиона рублей.

Еще одна героиня выпуска, политолог Анна Федорова, поясняет, что стоимость поста в канале зависит от его аудитории и того, авторский он или анонимный. В авторских стоимость публикации обычно превышает 100 тысяч рублей, в анонимных речь идет о десятках тысяч рублей.

Кроме поста или серии постов можно купить и "блок на негатив" — тогда в течение определенного времени медийную персону в канале "не трогают".

Из примеров сеток каналов Собчак называет проекты Кристины Потупчик, являющейся, по словам Ксении, "одним из крупнейших продавцов повестки". С ее именем, по неподтвержденной информации, могут быть связаны каналы "Небожена", "Бахчисарайские гвоздики", "Медиакиллер" и некоторые другие.

Не верьте ни одному анонимному каналу, а неанонимные каналы всегда подвергайте жесткому фактчекингу. И помните, если какая-то информация лезет на вас из всех щелей, скорее всего, кто-то заплатил за это приличные деньги,

— таким напутствием зрителям Ксения закончила выпуск.

Маргарита Дорошевич