Кто стал ведущим «Алых парусов» вместо Ивана Урганта?

Стартовало самое красочное шоу этого лета — праздник выпускников «Алые паруса». Много лет подряд мероприятие вел Иван Ургант, однако в этом году его место занял другой медийный человек.

В этом году ведущими концерта в Санкт-Петербурге стали Алсу и Владимир Маркони. «Здравствуй, светлое будущее нашей страны! — начал мероприятие 39-летний шоумен. — Все экзамены позади. Это ваша ночь и ваш праздник!»

На сцену под открытым небом сегодня выйдут Полина Гагарина и певица Ханна. Кроме того, свои хиты выпускникам подарят The Hatters, Mia Boyka, Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко, Хабиб, Коста Лакоста, а также дуэт Galibri & Mavik.

В 0:40 в акватории Невы начнется водно-пиротехническое шоу с проходом брига «Россия». Парусник появится в створе главного моста парадной Невы — Дворцового.