Кудрявцева показала трогательную переписку с Шатуновым: «Говорили о жизни, несправедливости и детстве»
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Кудрявцева показала трогательную переписку с Шатуновым: «Говорили о жизни, несправедливости и детстве»

Кудрявцева показала трогательную переписку с Шатуновым: «Говорили о жизни, несправедливости и детстве»

Мир российского шоу-бизнеса скорбит в связи с неожиданной кончиной Юры Шатунова, легендарного солиста группы «Ласковый май». Звезды выражают соболезнования и делятся воспоминаниями.


Большинство знаменитостей отзываются о Юре Шатунове как о честном, открытом, добром и веселом человеке. Он не думал умирать, ведь только-только закончился суд с Разиным, и певец был полон идей и планов на будущее.

Лера Кудрявцева много лет знала звезду 80-х и общалась с ним. Для ведущей его смерть — настоящая трагедия. «Я в таком шоке, что представить сложно. Мы были знакомы больше 30 лет: Юре было 15, мне 18, когда мы все встретились. Тогда это был пик популярности «Ласкового Мая», — говорит знаменитая ведущая.

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Отметим, что Кудрявцева была женой музыканта группы «Ласковый май» Сергея Ленюка. Это не нравилось продюсеру Андрею Разину, который в 2010-х активно распространял про Леру грязные слухи и сплетни. Так, в одном из интервью он сказал, что Ленюк якобы «заказал себе девочку по вызову», в которую потом влюбился.

Такое оскорбление знаменитая телеведущая стерпеть не смогла и обратилась в суд. Она смогла доказать, что все слова в ее адрес — это ложь. «Разина не было, когда группа приезжала в Усть-Каменогорск. Он знать не мог, как мы познакомились. Сергей рассказывал, что на него давили, мол, зачем она тебе нужна, у тебя миллионы фанаток... На что он ответил: «Нет, я ее люблю. У нас будет семья», — делилась Кудрявцева во время интервью с Ксенией Собчак.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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