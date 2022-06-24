Кушанашвили рассказал секрет богатства Ксения Собчак

Ведущая и журналистка Ксения Собчак, несмотря, ни на что зарабатывает большие деньги. Телеведущий Отар Кушанашвили в эфире своей программы «Каково?!» объяснил, почему светская львица Ксения Собчак не несет ответственности за свои противоречивые слова. «С Ксении Анатольевны как с гуся вода. Ее хоть упрекай, хоть не упрекай. В этом секрет ее огромных гонораров. Я могу тут стенать, что талантливее ее в 520 раз, но получаю две копейки», сказал Отар Кушанашвили.Как заметил Кушанашвили: «Собчак «Срет на людей, а люди кричат ей браво». По крайней мере те, о ком пишет журнал «Форбс». Молодец, Ксения Анатольевна. Она превосходно умеет показывать язык тем, кому насмешка над слепым кажется проявлением бесчеловечности. Наплевать ей на мнение Отара», — заявил Отар Кушанашвили. Ранее Ксения Собчак поиздевалась над певицей Дианой Гурцкой, которая появилась на ПМЭФ. Светская львица высмеяла исполнительницу, которая не видит. В ответ певица сказала, что не держит зла на Собчак.