Кушанашвили рассказал секрет богатства Ксения Собчак
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Кушанашвили рассказал секрет богатства Ксения Собчак

Кушанашвили рассказал секрет богатства Ксения Собчак
Ведущая и журналистка Ксения Собчак, несмотря, ни на что зарабатывает большие деньги. Телеведущий Отар Кушанашвили в эфире своей программы «Каково?!» объяснил, почему светская львица Ксения Собчак не несет ответственности за свои противоречивые слова. «С Ксении Анатольевны как с гуся вода. Ее хоть упрекай, хоть не упрекай. В этом секрет ее огромных гонораров. Я могу тут стенать, что талантливее ее в 520 раз, но получаю две копейки», сказал Отар Кушанашвили.
Как заметил Кушанашвили: «Собчак «Срет на людей, а люди кричат ей браво». По крайней мере те, о ком пишет журнал «Форбс». Молодец, Ксения Анатольевна. Она превосходно умеет показывать язык тем, кому насмешка над слепым кажется проявлением бесчеловечности. Наплевать ей на мнение Отара», — заявил Отар Кушанашвили. Ранее Ксения Собчак поиздевалась над певицей Дианой Гурцкой, которая появилась на ПМЭФ. Светская львица высмеяла исполнительницу, которая не видит. В ответ певица сказала, что не держит зла на Собчак.
# Шоу-бизнес Собчак Ксения
По материалам: z-aya

Последние новости

Ирина Шихман выходит замуж
Ирина Шихман выходит замуж
Любови Успенской грозит штраф или пять лет лишения свободы за избиение соседской собаки
Любови Успенской грозит штраф или пять лет лишения свободы за
Дочка Даны Борисовой боится за жизнь мамы после череды смертей звезд
Дочка Даны Борисовой боится за жизнь мамы после череды смертей звезд
Юрия Шатунова собираются кремировать
Юрия Шатунова собираются кремировать
Николай Басков по величине занимает место Кобзона, уверена Канделаки
Николай Басков по величине занимает место Кобзона, уверена Канделаки
Юрий Шатунов оставил после себя многомиллионное наследство
Юрий Шатунов оставил после себя многомиллионное наследство
Кушанашвили рассказал секрет богатства Ксения Собчак
Кушанашвили рассказал секрет богатства Ксения Собчак
Подписчики не узнали Ксению Собчак: фото
Подписчики не узнали Ксению Собчак: фото
«Тинькофф» объявил о комиссии за валюту на брокерских счетах
«Тинькофф» объявил о комиссии за валюту на брокерских счетах
Проверенные денежные приметы, которые работают на все сто процентов
Проверенные денежные приметы, которые работают на все сто процентов
Разработчики назвали дату перезапуска сайдчейна Ronin
Разработчики назвали дату перезапуска сайдчейна Ronin
Пользователей Android предупредили о мошенничестве с социальными выплатами
Пользователей Android предупредили о мошенничестве с социальными

Топ на сегодня

Подробности смерти Юрия Шатунова
Подробности смерти Юрия Шатунова
В Роспотребнадзоре оценили вероятность локдауна из-за пандемии оспы обезьян
В Роспотребнадзоре оценили вероятность локдауна из-за пандемии оспы
В рамках марафона поддержки воинов Донбасса на Соловьев Live к 19:30 собрано почти 45 млн рублей
В рамках марафона поддержки воинов Донбасса на Соловьев Live к 19:30
Binance и Криштиано Роналду выпустят эксклюзивную NFT-коллекцию
Binance и Криштиано Роналду выпустят эксклюзивную NFT-коллекцию
Павел Прилучный устроил романтичную прогулку подруге со львами
Павел Прилучный устроил романтичную прогулку подруге со львами

Еще по теме

Отар Кушанашвили позавидовал сбежавшей Ксении Собчак
Отар Кушанашвили рассказал о богатствах Ксении Собчак
Отар Кушанашвили жестко прошелся по Ксении Собчак
Отар Кушанашвили высказался о Максиме Покровском