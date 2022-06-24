Кушанашвили высказался о парализованном Борисе Моисееве

Вокруг певца Бориса Моисеева ходят много слухов. Артист давно оставил сцену и перестал появляться на публике. Дело в том, что музыкант перенес несколько инсультов. Отар Кушанашвили рассказал, что сейчас происходит с певцом. По словам Отара Кушанашвили, творчество тяжелобольного певца запретили на Северном Кавказе. В списке с Моисеевым Ольга Бузова и Филипп Киркоров. Если же насчет последних журналист ничего не сказал, то по поводу Бориса Михайловича молчать не смог. «Борис Моисеев почти десятилетия парализован... практически парализован. Он прощается с жизнью ежедневно. Молит старуху с косой о приходе. Он никому уже не может принести вред. Нет никакого смысла в том, чтобы он был в списке», — заявил 52-летний ведущий в своем шоу «Каково?!» на YouTube.Напомним, в 2010 году исполнитель хита «Голубая луна» перенес первый инсульт. Спустя пять лет Моисеева настиг второй. И действительно из-за недуга у артиста перестали двигаться левая рука и верхняя губа. 68-летний Борис Михайлович давно не реагирует на шум вокруг своего имени. За музыканта часто высказывается его директор Сергей Горох. К слову, в начале года Гороха обвинили в присвоении квартиры певца. «Борис Михайлович, жил, живет и всегда будет жить в своей любимой московской квартире. Он не оформлял дарственную, не переписывал на меня свою недвижимость. Однако в 2020 году, насмотревшись в пандемию «ужастиков» про дележку наследства, принял решение и предложил заключить со мной договор пожизненной ренты. Я не являюсь ни собственником, ни хозяином недвижимости, но имею перед ним ответственность и ряд обязательств, прописанных в договоре: например, оплачиваю его расходы, покупаю лекарства, вношу коммунальные платежи. Впрочем, эти обязательства я выполняю с 2010 года, то есть с тех пор как Борис Михайлович по причине нездоровья был вынужден сократить, а позднее прекратить концертную и гастрольную деятельность», — объяснял администратор, уверяя, что не претендует на имущество звезды.