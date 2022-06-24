Квартира за 7 миллионов и вилла в Санта-Монике. Что оставил после себя Пьер Нарцисс

Пьер Нарцисс скоропостижно скончался 21 июня в одной из московских больниц. Певец умер в результате остановки сердца во время операции на почки. Стало известно, какое наследство оставил музыкант.

Пьер Нарцисс ушел из жизни в возрасте 45 лет. Речь о завещании не идет, ведь исполнитель хита «Шоколадный заяц» вел активный образ жизни, много работал и совсем не думал о плохом.

Артиста беспокоила астма, однако он не воспринимал недуг всерьез, а зря... Когда Пьер пошел обследоваться, у него выявили почечную недостаточность. Кроме того, музыканту диагностировали подагру. 21 июня Нарцисс лег в больницу на операцию, но его сердце не справилось с нагрузкой.

От брака с Валерией Калачевой у исполнителя осталась 16-летняя дочь Каролина-Кристель. Именно ей по закону достанется все наследство, а именно: квартира в Люберцах за семь миллионов рублей, авторские права на песни и вилла в США.

Особняк в Санта-Монике Нарцисс приобрел в 2012 году. Об этом музыкант заявлял лично, правда, злые языки говорили, якобы Пьер выдумал покупку для пиара.

«В США я снимал клип. По сюжету нам потребовалась частная вилла, которую нашли в Санта-Монике. Когда жена Лера с дочкой Каролиной увидели этот дом, то сразу же влюбились в него. И когда режиссер сказал: «Стоп! Снято!», я сообщил, что покупаю эту виллу», — рассказывал артист.

Прощание с певцом пройдет в Москве. Похоронят музыканта на Родине в семейном склепе. «Мама, сестра, родственники очень хотят забрать тело, потому что в Камеруне фамильный склеп с его папой, дядями. Мы передадим тело туда», — говорила 22 июня экс-супруга певца.