Квартира за 7 миллионов и вилла в Санта-Монике. Что оставил после себя Пьер Нарцисс
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Квартира за 7 миллионов и вилла в Санта-Монике. Что оставил после себя Пьер Нарцисс

Квартира за 7 миллионов и вилла в Санта-Монике. Что оставил после себя Пьер Нарцисс

Квартира за 7 миллионов и вилла в Санта-Монике. Что оставил после себя Пьер Нарцисс

Пьер Нарцисс скоропостижно скончался 21 июня в одной из московских больниц. Певец умер в результате остановки сердца во время операции на почки. Стало известно, какое наследство оставил музыкант.


Пьер Нарцисс ушел из жизни в возрасте 45 лет. Речь о завещании не идет, ведь исполнитель хита «Шоколадный заяц» вел активный образ жизни, много работал и совсем не думал о плохом.

Артиста беспокоила астма, однако он не воспринимал недуг всерьез, а зря... Когда Пьер пошел обследоваться, у него выявили почечную недостаточность. Кроме того, музыканту диагностировали подагру. 21 июня Нарцисс лег в больницу на операцию, но его сердце не справилось с нагрузкой.

От брака с Валерией Калачевой у исполнителя осталась 16-летняя дочь Каролина-Кристель. Именно ей по закону достанется все наследство, а именно: квартира в Люберцах за семь миллионов рублей, авторские права на песни и вилла в США.

Особняк в Санта-Монике Нарцисс приобрел в 2012 году. Об этом музыкант заявлял лично, правда, злые языки говорили, якобы Пьер выдумал покупку для пиара.

«В США я снимал клип. По сюжету нам потребовалась частная вилла, которую нашли в Санта-Монике. Когда жена Лера с дочкой Каролиной увидели этот дом, то сразу же влюбились в него. И когда режиссер сказал: «Стоп! Снято!», я сообщил, что покупаю эту виллу», — рассказывал артист.

Прощание с певцом пройдет в Москве. Похоронят музыканта на Родине в семейном склепе. «Мама, сестра, родственники очень хотят забрать тело, потому что в Камеруне фамильный склеп с его папой, дядями. Мы передадим тело туда», — говорила 22 июня экс-супруга певца.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

Последние новости

Платный марафон Наташи Королевой: последние новости, фото без фотошопа
Платный марафон Наташи Королевой: последние новости, фото без фотошопа
Лавров заявил об отсутствии у Украины своей истории без русского народа
Лавров заявил об отсутствии у Украины своей истории без русского
Гела Месхи готов снова жениться на экс-супруге Екатерине Климовой
Гела Месхи готов снова жениться на экс-супруге Екатерине Климовой
Максим Галкин высказался о смерти Юрия Шатунова
Максим Галкин высказался о смерти Юрия Шатунова
Павел Прилучный запечатлелся с Зепюр Брутян в лифте
Павел Прилучный запечатлелся с Зепюр Брутян в лифте
Сын Ильи Авербуха переехал от отца на съемную квартиру
Сын Ильи Авербуха переехал от отца на съемную квартиру
Григорий Лепс похвастался рекордом, который установил к своему юбилею
Григорий Лепс похвастался рекордом, который установил к своему юбилею
Квартира за 7 миллионов и вилла в Санта-Монике. Что оставил после себя Пьер Нарцисс
Квартира за 7 миллионов и вилла в Санта-Монике. Что оставил после
Лунный день сегодня 24 июня 2022 года
Лунный день сегодня 24 июня 2022 года
Binance и Криштиано Роналду выпустят эксклюзивную NFT-коллекцию
Binance и Криштиано Роналду выпустят эксклюзивную NFT-коллекцию
Где можно увидеть полный парад девяти планет 24 июня 2022 года, и какую опасность несет это астрономическое событие
Где можно увидеть полный парад девяти планет 24 июня 2022 года, и
Кристина Асмус вновь оголилась
Кристина Асмус вновь оголилась

Топ на сегодня

Мощи преподобного Сергия Радонежского привезут в Иркутск
Мощи преподобного Сергия Радонежского привезут в Иркутск
Последние новости Донбасса: в котел под Лисичанском попали тысячи украинских военных
Последние новости Донбасса: в котел под Лисичанском попали тысячи
Хоффман о голом фото Айзы: «Не представляю, чтобы ее сын пошел в школу, а там показали «вареник» мамы»
Хоффман о голом фото Айзы: «Не представляю, чтобы ее сын пошел в
В Крыму пообещали продолжить разработку газа в Черном море после атаки ВСУ
В Крыму пообещали продолжить разработку газа в Черном море после
Букет болезней, кома и остановка сердца. Как умирал Пьер Нарцисс
Букет болезней, кома и остановка сердца. Как умирал Пьер Нарцисс

Еще по теме

Букет болезней, кома и остановка сердца. Как умирал Пьер Нарцисс
ЧП: Стало известно, от чего умер «Шоколадный заяц» Пьер Нарцисс
Друг Пьера Нарцисса рассказал о его отношении к разговорам о здоровье
Прощание с Пьером Нарциссом пройдет в субботу в шикарном зале в Москве